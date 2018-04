Patříme skutečně k finančně negramotným národům? Otestujte se

Ostatně finanční poradci v poslední době rádi začínají hovor upozorněním na průzkum, podle kterého jsme ve finanční gramotnosti třetí nejhorší na světě. Trochu přehánějí, třetí nejhorší sice jsme, ale "jen" z výběru 12 zemí, kde se průzkum prováděl.

Ani tak to však není dobrý výsledek a stálo by za to se zamyslet, jestli bychom pro svá konta a peněženky nedokázali udělat něco víc. Vyzkoušejte si v našem testu, jak na tom jste. Tentokrát neoznačujte správnou odpověď, ale vyberte tu, která je vám nejbližší.