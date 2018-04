Vyznáte se v pojmech ze světa financí? Otestujte, jací jste borci

Vyznat se ve finančních pojmech je užitečné. Kdo má dobrý přehled, nenechá se snadno napálit a své vydělané peníze spravuje tak, aby si i v budoucnu zajistil slušnou životní úroveň. Zopakujte si některé pojmy z velkého testu finanční gramotnosti, který jsme připravili ve spolupráci s webem Bankovnipoplatky.com.

Otestujte, zda vás zaskočí otázky ze světa financí

České ekonomice se podle analytiků již delší dobu daří. Dá se proto předpokládat, že mzdy porostou. Věří tomu ale jen třetina Čechů, naznačil to aktuální průzkum STEM/MARK pro Home Credit. Ve zvýšení platu doufá jen 30 procent dotazovaných, každý padesátý se obává, že ho naopak čeká snížení výdělku.

Nejčastěji Češi doufají, že jim zaměstnavatel přidá alespoň částku do jednoho tisíce korun, říká to 17 procent lidí. Zajímavé je, že zvýšení platu o pětitisícovku měsíčně shodně očekávají vysokoškolsky vzdělaní i lidé bez maturity. „Není to ale vůbec přehnané očekávání. Šikovní pracovníci, kteří se vyučili v oboru, o který je zájem, mohou dosáhnout na vyšší platy než mnozí absolventi, kteří vystudovali humanitně orientované fakulty vysokých škol,“ konstatuje Michal Kozub, analytik Home Credit.

Skoro sedm lidí z deseti má ale obavu, že jejich výdaje v roce 2016 vzrostou, 16 procent dotazovaných se dokonce bojí, že se zvýší výrazně. Odborníci nicméně uklidňují. „Ceny, které Češi platí za klasické nutné měsíční výdaje, jako jsou potraviny a energie, by měly zůstat na stejné hladině. Neví se sice, jak budou kolísat ceny za pohonné hmoty, ale například u elektřiny se dokonce očekává zlevnění,“ říká analytik Kozub.

Respondenti zároveň tvrdí, že jim současné příjmy nestačí na pokrytí plánovaných nákladů, skoro dvě třetiny by potřebovaly k vyžití vyšší částku. Pokud už Češi plánují utrácet, v drtivé většině počítají s tím, že vše zaplatí z úspor. Celkem devět lidí z 10 je proto přesvědčeno, že si letos nevezme půjčku.