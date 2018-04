Jste finančně gramotní? Otestujte se

Česká bankovní asociace vyzkoušela více než tisíc respondentů ve finančních otázkách a výsledky byly překvapivé. Češi dosáhli jen průměrných znalostí, Index finanční gramotnosti ČBA ukázal 54 bodů ze 100. Finančně gramotnější se ukázali být muži (57 bodů), Pražané (60 bodů) a lidé s vysokoškolským vzděláním (65).

„Přestože mají Češi o finančních pojmech a operacích základní přehled, velké problémy jim dělají početní úlohy. Obecně lépe si s matematikou poradili mladí, kteří nedávno vyšli ze školy, a vysokoškoláci. V odpovědích na znalostní otázky byli zase úspěšnější starší, a tím pádem zkušenější občané,“ komentuje výsledky Jana Hamanová, ředitelka výzkumu SC&C.

Evropský týden peněz Evropský týden peněz (European Money Week) si klade za cíl zvýšit povědomí veřejnosti o finanční gramotnosti a zaměřuje se i na finanční vzdělávání na základních a středních školách.

Odborníci z asociace se respondentů také ptali, jak se staví k tématu finanční gramotnosti obecně. Z odpovědí vyplynulo, že finanční vzdělávání by Češi nejraději nechali na školách, a to 58 %. Rodinu zvolilo jen 24 % odpovídajících. “Tento postoj bychom měli změnit. Je důležité si uvědomit, že vše začíná v rodině. Rodiče by se neměli vzdávat odpovědnosti a měli by své děti učit zacházet s penězi a poznávat jejich hodnotu již od útlého věku,“ zdůrazňuje Helena Brychová z České bankovní asociace.

Připomíná, že nejlepší cesta k financím je, když se lidé umí kvalifikovaně rozhodovat sami a nespoléhají se na pomoc někoho jiného, například státu. „Ten za ně to případné špatné rozhodnutí a v nejkrajnějším případě exekuci nevyřeší.“

Vyzkoušejte si i vy svoje znalosti finančních pojmů. Otestujte se a zjistěte, jak jste na tom.

Test připravila Česká bankovní asociace společně s Centrem finanční gramotnosti, Poradnou při finanční tísni a projektem Finanční gramotnost do škol.