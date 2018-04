Test: Rozumíte svému finančnímu poradci?

Vyzkoušejte si krátký test, který u příležitosti Dne finanční gramotnosti připravila společnost Partners.

Když uspějete, vypravte se v neděli na Den finanční gramotnosti pořádaný v Praze a můžete vyhrát hodnotné ceny. Když neuspějete, vypravte se tam také, zábavnou formou se o problematice rodinných financí poučíte.

Den finanční gramotnosti se koná 8. září od 10 do 16 hodin v Areálu volného času Gutovka v Praze 10. Na místě budou stánky, kde si děti i dospělí mohou vyzkoušet, co vědí o rodinných financích, hypotékách, pojištění, investicích či úvěrech. Kdo správně zodpoví jednotlivé otázky, může vyhrát iPad, návštěvu v ZOO či poukaz do Wellness centra Infinit. Ceny jsou připraveny i pro nejmenší účastníky.