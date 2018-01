V novém roce asi většina z nás bilancuje ten uplynulý, a to jistě i po stránce finanční. Ti zodpovědnější možná dokonce právě připravují rodinný finanční rozpočet pro tento rok. Dnešní test vás ale nebude zkoušet, zda jste rozpočet sestavili správně, zda víte, kde a jak ušetřit, ani vás nebude kárat za to, že si neuváženě půjčujete.

Kvíz: Nejdražší a nejbohatší aneb rekordy ze světa financí

Dnešním testem vás chceme i trochu pobavit. Pokud tedy nebudete znát správné odpovědi na všechny otázky, vůbec nic to neznamená. A pokud se do správných odpovědí trefíte, pak je to nejspíš i tím, že jste pravidelnými čtenáři iDNES.cz. Informace, ze kterých jsme otázky čerpali, byly totiž na zpravodajském webu iDNES.cz průběžně publikovány.