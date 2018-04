Test finančních poradců

Není poradce jako poradce

Kdo má pocit, že je potřeba vyhledat poradce jen když jde o statisícové částky, je na omylu. Odborník pomůže vybrat třeba mezi životními pojistkami či poradí, kam jít pro spotřebitelský úvěr.

Co člověk očekává od finančního poradce? Dobrou radu, jak investovat peníze. Redakce MF DNES otestovala několik společností, které se zabývají finančním poradenstvím.

Perličky, které zazněly při testu finančních poradců

Věci, které zaslechl fiktivní klient během testu finančních poradců byly občas skutečně zarážející. Snaží se tak poradci vypadat v očích klientů co možná nejvíce lidově?

Co si nekvalitní finanční poradce myslí a co říká

Celá řada rádoby finančních poradců jde za klientem s jasným cílem - prodat za každou cenu a pokud možno prodat tak, aby mu to vyneslo co možná nejvyšší provizi.

Devět otázek pro finančního poradce

Když už se člověk rozhodne využít služeb finančního poradce, neměl by sednout na lep prvnímu „rádobyporadci“, ale svěřit plánování svých financí opravdovému odborníkovi.

Rozumíte finančním produktům?

Rozumíte produktům, které by vám mohl finanční poradce nabídnout? Nemohl by vás napálit sjednáním takových produktů, které by vám sice nepomohli, ale za které by měl nejvyšší provizi?

S jakými poradci se lze setkat

Kvalita finančního poradce mnohdy závisí na tom, jakým způsobem jsou odměňováni. Některé poradce živí prodej finančních produktů, jiné fixní plat, některé dokonce získávání nových spolupracovníků.