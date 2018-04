Test finančních poradců: 7:1 v neprospěch klienta

Drtivá většina finančních poradců zklamala



Maminka a pan režisér mívají vždycky pravdu, ale finanční poradce ji mít nemusí. Ukázal to alespoň test osmi zástupců firem nabízejících finanční poradenství, který pro vás zpracovalo Fincentrum.

Co doporučili poradci mladé svobodné ženě?



Již z doporučení, které poskytli testovaní finanční poradci svobodné mladé ženě, bylo mnoho patrné. Ačkoli je pro ni kapitálová životní pojistka spíše pastí na peníze, objevila se v doporučeních hned několikrát.

Co doporučili poradci ženatému muži s dítětem?



I druhý testující dostával od finančních poradců nabídky k zaměstnání a mnoho přinejmenším zarážejících rad. Na druhou stranu se dostalo muži s dítětem a zájmem investovat na 3 roky úspory i několik zajímavých rad.

Jak poznat toho správného finančního poradce?



Zde naleznete několik otázek, které je dobré položit svému finančnímu poradci, spolu se vzorovými odpověďmi. Navíc uvádíme několik základních prohřešků, kterzých se poradci nejčastěji dopouštějí.

Jak rozeznat prodejce od finančních poradců?



Kdo jsou hráči na trhu osobního finančního poradenství? Jak rozeznat fundovaného finančního poradce od obyčejného prodejce finančních produktů bažícího po vysokých provizích?

Přehled základních finančních produktů



Víte vůbec, jaké finanční produkty si můžete s finančním poradcem uzavřít? Před podpisem smlouvy o jakémkoli produktu byste si měli vždy o tomto produktu zjistit alespoň základní informace.

Perličky - aneb co také zaznělo při testování



Mnoho lidí je schopno pro dosažení svého cíle naslibovat hory i doly. Některé výroky testovaných finančních poradců jsou však opravdovými perlami a stojí za to si je přečíst.