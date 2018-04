Test finančních poradců: i když se usmívají, jde jim o peníze a reference

Poradcům, se kterými jsme se zkontaktovali přes webové stránky společností, jsme dali poměrně jednoduché zadání, protože složité kombinace pro rodinu by se špatně porovnávaly. Vymyslela jsem si tedy zcela novou Jolanu Novákovou:

– Jsem čerstvě rozvedená, je mi 44 let, dcera se už osamostatnila a já žiji sama. O peníze se vždy staral manžel, takže teď bych tomu chtěla porozumět, dát si vše dohromady, jak je třeba, a začít víc spořit na důchod.

– Pracuji jako úřednice, na účet mi chodí 18 tisíc korun, měsíčně mi zbývají dva až tři tisíce. Bydlím v nájemním bytě, ale je to u kamarádky, takže platím za bydlení jen cca pět tisíc korun měsíčně. Současně splácím maminčin byt v Praze, a protože jsem jedináček, výhledově ho asi zdědím.

– Spořím si na důchod 200 korun do penzijního fondu a 500 korun je moje dlouhodobá investice do fondů Pioneer. Mám pojištěnou domácnost, součástí je pojistka odpovědnosti na milion korun.

– V listopadu jsem ukončila stavební spoření, něco utratila a zbylo mi 70 tisíc korun.



Ve společnosti Partners mne poradce pravděpodobně prokoukl: klientů přes internet není přece jen tolik, a tak je opatrný. Vše proto nakonec zůstalo jen v ústní rovině.

Z OVB se ozvali až po 14 dnech. S poradkyní jsem se sice sešla, ale plán mi nestihla zpracovat. Hned napoprvé mne však kromě kulometné mluvy zaujala pohotovým postřehem – na pojistce domácnosti objevila chybu. Kamarád, který mi připravil fiktivní smlouvy, napsal datum platnosti omylem o dost dřív, než jsme pojistku "podepsali". Jiní poradci, kteří si smlouvu třeba i okopírovali a týden ji zkoumali, si toho, že třeba ani není platná, nevšimli.



Finanční plány vám poradci vytvoří většinou zdarma. Produkty uvedené v plánu vám však sami zprostředkují. Tím pádem dostávají provizi za sjednané zakázky od finančních domů. ZFP akademie vám nejspíš doporučí účast na semináři, protože celou problematiku musíte nejdřív pochopit. Na školení, které stojí 2 100 korun se dozvíte, že jde v podstatě o pyramidový systém. Když seženete další dušičky pro jejich společnost, budete mít provizi zase vy z nich. Tím pádem se vám 2 100 korun několikanásobně vrátí.

Mám volných 70 00 tisíc, měsíčně ušetřím tři tisíce, co mi nabídli

AWD

Jak rychle se ozvali: Obratem.



První dojem: Luxusní prostředí, milá a pečlivá poradkyně. Na počátku mě čekalo důkladné vysvětlení všeho o firmě, o finančním plánu a jeho jednotlivých složkách. Až moc důkladné a podrobné.

Investiční dotazník: Vyplňujeme, dokonce dvakrát.



Druhá schůzka: Poradkyně pro mne má připravený ohromný firemní šanon, ve kterém je vše pečlivě srovnáno. Nejprve projíždíme plán jako celek, pak podrobně vysvětluje jednotlivé produkty včetně poplatků. Nabízí několik variant. Nakonec mi s sebou bez okolků podklady k finančnímu plánu půjčuje. Doba schůzky dvě hodiny, dvanáct minut.



Finanční plán:

– Majetkovou pojistku doporučuje nechat, její součást pojistku odpovědnosti navýšit o dva miliony za 412 korun ročně.

– Penzijní připojištění snížit na 100 korun.

– Investici Pioneer ponechat v současné podobě, tj. 500 korun měsíčně.

– Zajištěný investiční program Atlantik 800 korun měsíčně, poplatek předem 7 517 korun. Počítá s 6% zhodnocením.

– ČP Invest peněžní trh 20 tisíc korun jednorázově – disponibilní rezerva.

– C Quadrat Dynamik 50 tisíc korun jednorázově, fond se zajímavým zhodnocením, dlouhodobá investice.

– Investiční životní pojištění Axa 1 227 korun měsíčně. Součástí je úrazová pojistka: úraz s trvalými následky (pojistná částka 550 tisíc, v případě vážného úrazu se progresivně násobí až pěti). Dávky v pracovní neschopnosti řešit finanční rezervou, odškodné v případě úrazu 100 korun/den od 21. dne léčení (proplatí zpětně). Úrazová složka stojí 227 korun měsíčně, zbytek do fondu strategické alokace aktiv, postupem času peníze přesouvat do konzervativnějších produktů. Průměrné zhodnocení 6 %.



Měsíčně budu platit: 2 961 korun (pojistky i spoření).



Naspořím: 1 106 000 korun do 65 let.



Perlička: Hned na konci první schůzky si poradkyně říká o doporučení. Má na ně připravenou samostatnou složku, kde na křídovém papíře a na 13 listech najdu 72 řádků, kam mohu vyplnit kontakty na své přátele a známé. Abych byla objektivní: upozorňuje mě, že tak mám učinit, až jak budu spokojena, a nemusím vyplnit vše.

Hodnocení: + nejpodrobnější vysvětlení, poradkyně mi dává na výběr z několika variant;

+ zohledňuje, kolik budu potřebovat v důchodu;

+ dobré je rozložení rizika u investic do více produktů;

+ pojistka odpovědnosti – levná a důležitá;

+- nezapomíná na úrazové pojištění, pojistná částka by mohla být vyšší.

Broker Consulting

Jak rychle se ozvali: Obratem.



První dojem: Solidní prostředí, solidní poradce. Stručně, ale jasně představena nabídka společnosti.



Investiční dotazník: Vyplňujeme.



Druhá schůzka: Jednoznačně nejkratší schůzka, 38 minut. Můj poradce si na ni přivedl posilu v podobě mladého, na první pohled úspěšného muže. Prý je to odborník na jeden z produktů, které jsou součástí navrhovaného plánu. Mně přišel jako odborník na prodej. Slyšela jsem od něj klasické otázky typu: Líbí se vám navrhované řešení? Ano, a co kdybyste si ho dnes rovnou odnesla domů? Měla jsem nepříjemný pocit nátlaku.

Finanční plán představen globálně, detaily nerozebírány, neobdržela jsem informace o předpokládaném zhodnocení, o poplatcích. S sebou jsem nedostala nic, musely mi stačit mé poznámky.



Finanční plán: Při svých možnostech na penzi nenašetřím tolik, kolik bych potřebovala; rozhodně bych měla ukládat i případné mimořádné příjmy.

– Pojištění domácnosti ponechat.

– Investiční fond Pioneer ponechat.

– Penzijní fond snížit z 200 korun na 100.

– Nově uzavřít Evropskou penzi plus spořit cca 1 500 korun měsíčně, součástí je též pojistka na jeden milion (trvalé následky úrazu), 400 tisíc invalidita (na obsah pojištění jsem se musela ptát, automaticky mi ho nesdělili), které vyjde na cca 400 korun.

– Nově uzavřít investici ČP Invest, měsíčně ukládat 1 600 korun.



Reakce na konkurenci: Na druhé schůzce se poradce hned zpočátku zeptal, jak jsem pochodila u konkurence, navrhl mi opakovaně, že je ochoten finanční plán konkurenční společnosti posoudit.



Perlička: Na první schůzce jsem dostala dárek, poukaz na 5 950 korun pro někoho z mých přátel na dvě konzultační hodiny ke zpracování finančního plánu, zvláštní forma jak si říct o doporučení.



Měsíčně budu platit: 3 462 korun.



Naspořím: V 65 letech budu mít k dispozici 1 811 000 korun, ale v tom jsou i blíže nespecifikované peníze od státu.

Hodnocení: + zohledňuje, kolik budu potřebovat v důchodu;

+ doporučení ponechat investici Pioneer, abych nepřišla o už zaplacený poplatek;

+- jejich software prý zohledňuje sociální dávky, takže nastavené pojistné částky nejsou zbytečně vysoké, o to víc se prý spoří. Porovnání pojistných částek s konkurenčními návrhy tak nevyznívá;

+- zahrnuje pojištění úrazu, ale pojistná částka by měla být vyšší, pojištění trvalé invalidity bývá dost neefektivní; - nejméně konkrétní návrh, neseznámili mě s detaily;

- evropská penze plus je životní pojištění, to otevřeně neřekli ani se nemluvilo o případné pojistné částce na smrt;

- Celkově nejsilnější pocit nátlaku.

Kapitol

Jak rychle se ozvali: Obratem.



První dojem: Poradce rychle, leč jasně představí společnost a už analyzujeme. Má mohutný formulář, ale ptá se mě jen na některé otázky. Zdravotní stav například vůbec nezkoumá, ačkoli později navrhne úrazovou pojistku.



Investiční dotazník: Nevyplňujeme.



Druhá schůzka: Věcně a srozumitelně vysvětluje plán jako celek a hned přechází k jednotlivým navrhovaným součástem. Popisuje je podrobně, důkladně mne seznamuje i s poplatky. Bez problémů mi s sebou dává výpočty. 52 minut.



Finanční plán: Navrhuje zjistit, kolik bych dostala, kdybych vypověděla investici Pioneer. Upozorňuje, že přijdu o poplatek 3 600 korun, který jsem vložila na počátku, ale doporučuje fond C Quadrat, který je vedený jiným způsobem – propad v krizi nebyl tak hluboký, výnosy kopírují současný trend. Své tvrzení podporuje grafy na internetu.

– Fond C Quadrat je součástí pojištění Perspektiva 7BN, kde bude i úrazové pojištění.

* Trvalé následky úrazu 400 tisíc s progresivním plněním (při těžších následcích se plnění vypočítává až ze čtyřnásobné částky).

* Pobyt v nemocnici (když budu v nemocnici víc než čtyři noci, dostanu 500 korun už od prvního dne).

* Smrt 10 tisíc korun, smrt úrazem 100 tisíc korun.

* Tělesné postižení (malé úrazy bez trvalých následků) 50 tisíc korun.

Za úrazové složky bych platila 197 korun měsíčně.

– Celkem i se spořicí složkou by mne stála Perspektiva 1 500 korun měsíčně. Na počátku se počítá s vkladem 50 tisíc korun (zbytek mého stavebního spoření), díky kterému se eliminují poplatky za riziko smrti. Model počítán s 8% zhodnocením.

– Penzijní připojištění nechat, pojistku domácnosti zatím také, k datu výročí by ji uměl nahradit pojistkou o čtvrtinu levnější (sleva firmy).

Reakce na konkurenci: Konkurenční firmy si poradce poznamenal, dokonce mi doporučil další. Pochválil mne za rozvážnost při výběru.

Perlička: Čekám na svého poradce a slečna asistentka mi kromě čaje přináší firemní časopis. Oko mi padne na fotku ze sportovního klání. Popisek: Dámy si stupně vítězů sestavili sami. No, zpravodaj je na křídovém papíře, ale česky moc neumějí.

Naspořím: V 65 letech budu mít k dispozici 993 tisíc korun.

Měsíčně budu platit: 1 961 korun.

Hodnocení: + z hlediska poplatkové politiky dobrá pojistka – poplatek za správu fondu je nulový, ostatní mají dobrou strukturu;

+ zohledňuje, kolik budu potřebovat v důchodu;

+ pojistku domácnosti dokáže zlevnit o čtvrtinu ročně;

+- zahrnuje pojištění úrazu, ale pojistná částka by měla být vyšší, smrt úrazem naopak nepotřebuji stejně jako pojištění tělesného postižení (drobné úrazy); - předpokládané zhodnocení 8 % je dost odvážné;

- veškerá investice v jednom produktu, i mimořádný vklad uložen ve stejném akciovém fondu, takže se může stát, že v případě potřeby peníze vybrat budu ve ztrátě;

- uvažuje o zrušení stávající investice Pioneer, kde už jsou zaplacené poplatky.

Partners

Jak rychle se ozvali: Druhý den.

První dojem: Konečně někde nejsem jediný klient. Dostala jsem se hned k vedoucímu pobočky. Asi je to dobře, ostatní poradci ve skleněných kukaních mi připadají až příliš mladí. Stručně a jasně mi vysvětlí výhody firmy a už přecházíme k mým problémům. Základních rad se mi dostává hned na místě, domlouváme se, že když přijdu příště, rovnou vše hned sepíšeme.

Investiční dotazník: Nevyplňujeme.

Finanční plán:

– Stávající produkty ponechat.

– Poradce doporučuje spořit ve stavebním spoření – bezpečné a vzhledem k nutnosti budoucí investice do úprav bytu navrhuje cílovou částku 400 tisíc korun, měsíčně spořit 1 700 korun.

– Navýšit penzijní připojištění na 500 korun, zajímat se o příspěvek zaměstnavatele.

– Dát do pořádku majetkové věci okolo matčina bytu, poradce doporučuje nechat přepsat družstevní podíl na mne.

– Jako jediný doporučil i tipy na zvýšení příjmu: například hlídání dětí.



Reakce na konkurenci: Na zmínku o konkurenci reaguje upřímně: "To mě štve, ale budu dělat vše pro to, abyste si vybrala nás."

Perlička: Dostane se mi spousty rad včetně několika dietních. Jako jediný se zajímá i o pojistku bytu, který bych měla výhledově zdědit.

Naspořím: Za 6 let cca 140 tisíc s možností vzít si úvěr.

Měsíčně budu platit: 2 961 korun.

Hodnocení: + nejkreativnější přístup;

+ navrhované produkty jasné a průhledné;

+ dostalo se mi i některých rad, které ostatní poradci pominuli – převod bytu, pojištění matčina bytu, zvýšení příjmů;

+- neřeší v podstatě penzi jako celek (kolik potřebuji a kolik si naspořím), uvažovat by se dalo jedině o tom, že na stáří budu mít solidní nemovitost k případnému prodeji; - poradce se sice vyptal na zdravotní stav, ale do plánu nijak nezahrnul úrazové pojištění;

- neuvažuje ani o 70 tisících, které mám na kontě, nenavrhl jejich umístění.

ZFP Akademie

Jak rychle se ozvali: za tři dny.



První dojem: Překvapilo mne, že poradce začal představením firmy spolu s informací, kolik mají hotelů. Celkem je mi to jedno. Vysvětluje mi, že celý jejich koncept stojí na čtyřech pilířích – stavebním spoření, penzijním připojištění, programech daňových úspor a komplexním životním programu. Mají jedinečný způsob propojení těchto produktů, který mne naučí na školení. Je v sobotu a stojí 1 500 korun. Díky němu se mi vrátí provize, kterou jinak platím poradcům. Po chvilce váhání souhlasím. Peníze musím přinést v hotovosti, na účet je poslat nechtějí.



Školení: Seminář je dobře zorganizovaný, v základním kurzu se nás sešlo přes 60. Lektoři dobře vypadají a výborně mluví, žádní koktové. Moc dlouho mi netrvá, než odhalím, že jde o náborový seminář způsobu prodeje, kterému se říká multilevel marketing. Po celodenním školení si domlouvám druhou schůzku – s mou první kombinací (tak se zde nazývá finanční plán) mi pomůže můj sponzor (chlapík, co mne do toho nalil). Tentokrát bude provize, která se mi vrátí poloviční, když "zkombinuji" někoho jiného, už si zasloužím celou.



Finanční plán:

- Převést penzijní připojištění k fondu Aegon (loni připsal vysoký úrok, 4,50 %), uložit tam část rezervy (20 tisíc korun) využívat jako vklad 1 500 korun měsíčně (i s daňovou úlevou), až bude rezerva vyčerpána, posílat tam peníze z mimořádného vkladu životního pojištění.

- Majetková pojistka nezmíněna.

- Investici Pioneer snížit na 500 korun čtvrtletně.

- Založit stavební spoření s cílovou částkou 750 tisíc korun, ale budu tam posílat jen 500 korun ročně, za 6 let pošlu v prosinci 20 tisíc a v lednu dalších 20 tisíc, smlouvu vypovím, a hned dostanu státní podpory. Průběžně se uzavírají další smlouvy stavebního spoření a pracuje se s nimi obdobně.

- Uzavřít životní pojištění Aegon (to nesdělili, zahlédla jsem to na návrhu smlouvy). Na mimořádný vklad vložit druhou část rezervy (50 tisíc korun). Běžně spořit 2 200 korun. V rámci toho je pojištění

* smrt úrazem 500 tisíc korun;

* trvalé následky úrazu 500 tisíc korun (násobeno až 4x při závažném zranění - progrese dobře vysvětlena);

* pojištění vážných onemocnění 300 tisíc korun;

* hospitalizace od 4. dne 400 korun;

* denní odškodné v případě úrazu 250 korun;

- Uzavřít další životní pojištění Kooperativa 5BN (nazýváno jako program daňových úspor), měsíční úložka jeden tisíc korun. Bližší podmínky nevysvětleny.



Perlička: Ani jednou za celou dobu školení nepadne slovo životní pojištění. To se rafinovaně skrývá za programem daňových úspor a komplexním životním programem. Na životko jsou klienti asi citliví.

Na školení nám přednášel mladý muž, který se představil, že je ve firmě na pozici ředitele. Dokonalý oblek, dokonalé vystupování. Byl mi povědomý a v následujícím týdnu jsem zjistila odkud. Když jsem nastupovala na Náměstí Republiky do metra, zahlédla jsem ho. Stál v podchodu, v ruce desky a oslovoval kolemjdoucí asi s nabídkou firmy.

Měsíčně budu platit: 3 200 korun.

Naspořím: neuvedli