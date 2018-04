Test finančních poradců: mnohem více kvality než lží

Všichni konzultanti poradenských firem dostali na první osobní schůzce stejné zadání finanční situace. Do týdne měli za úkol připravit kompletní finanční plán, nad kterým následně proběhlo druhé kolo setkání.

Odborníci hodnotili poslepu

O hodnocení jednotlivých finančních plánů jsme požádali dva odborníky na rodinné finance: Petra Šafránka, člena představenstva Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců ČR (Afiz) a Petra Syrového, který působí jako analytik a lektor v oblasti financí.



Firmy byly hodnoceny školní známkou od jedničky do pětky a stručným popisem. Dále proběhl test anonymně, což znamená, že ani jeden z expertů nevěděl, které firmě patří finanční plán, který má právě v ruce a hodnotí.

Také je nutno podotknout, že hodnocení jednotlivých firem vychází z konkrétního zadání a zpracování finančních plánů poradců, kteří byli náhodně osloveni. Řešení dané firmy tedy nemusí být nejlepší či nejhorší za všech okolností.



Jaké zadání finanční poradci dostali

Pro jednoduchost a srovnání jsme zvolili vypracování finančního plánu pro jednu osobu.

Svobodná, bezdětná 34letá žena by ráda optimalizovala své finance. Její hrubý příjem činí 29 000 Kč, čistý pak přibližně 21 500 Kč. Od zaměstnavatele dostává dva platy jako odměnu na konci roku. V současné době vydává 8 000 Kč za nájem, zhruba 2 000 Kč za poplatky k bytu a 8 000 Kč na živobytí měsíčně.



Na běžném účtu má uloženy úspory ve výši 200 tisíc Kč, dále ve fondech peněžního trhu 160 tisíc Kč s úrokem cca 1,5 % ročně a na stavebním spoření 180 tisíc Kč s ročním úrokem ve výši 4 % (smlouva je z roku 1999, s cílovou částkou 200 tisíc Kč).

Ihned chce vyřešit bydlení na okraji Prahy, koupit byt za 1,7 milionu Kč. Počítá s tím, že bude dále potřebovat 150 tisíc Kč na vybavení bytu. Má si vzít 100% hypotéku a peníze investovat, nebo použít všechny úspory na bydlení? Doporučí poradci vhodnou délku splácení a fixaci úrokové sazby? Budou se finanční poradci snažit prodat klientce i zbytečná pojištění?

Dále chce žena začít ukládat peníze na důchod. Je výhodnější penzijní připojištění, nebo investiční fondy?

Příští rok by si klientka také ráda koupila ojetý vůz za zhruba 100 tisíc korun. Plán by měl, pokud zbudou peníze, zahrnovat i každoroční dovolenou za 15 tisíc korun.



Do budoucna počítá s rodinou a dětmi, ale finanční plán by zatím neměl tento faktor zohledňovat. Na jejích příjmech není v současné době nikdo závislý.



