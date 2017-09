Uměli byste vyzrát na hypotéku? Otestujte se

„Přes zpřísnění regulace ze strany České národní banky je zájem o hypotéky stále vysoký, což odpovídá zlepšující se makroekonomické situaci, která motivuje lidi k pořízení vlastního bydlení. Banky navíc drží u hypotečních úvěrů úroky poměrně nízko, okolo dvou procent, a to i přes nedávné zvýšení úrokových sazeb ze strany ČNB. S dalším zvyšováním sazeb, které není vyloučené, by ale mohlo dojít i k postupnému zdražení hypoték,“ říká Roman Bečička, úvěrový analytik společnosti Broker Trust.

Kvíz: Otestujte svoje znalosti v oblasti hypoték

Žadatelé musejí od letoška počítat s tím, že při koupi nemovitosti s pomocí hypotéky sáhnou hlouběji do vlastních úspor, s největší pravděpodobností získají od banky úvěr nanejvýš na 80 procent hodnoty nemovitosti. ČNB by chtěla, aby byly banky při poskytování hypoték ještě přísnější, ale poslanci zamítli novelu zákona, která měla dát centrálním bankéřům v oblasti regulace hypotečního trhu větší pravomoci. Dostupnost hypoték by se tak ještě minimálně několik měsíců neměla snižovat.

Při zvažování hypotéky je nicméně nutné zodpovědně promyslet, jak se pravidelné splátky projeví na rozpočtu a zda si s nimi jednotlivec či rodina poradí i například v případě výpadku příjmů způsobeného ztrátou zaměstnaní nebo nemocí.