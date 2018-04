Zkusili jsme zrušit 2. pilíř, v bance však stopli třetí

Důchodové spoření jsem si uzavřela na zkoušku v polovině ledna. O druhém pilíři ve skutečnosti neuvažuji, chtěla jsem však vyzkoušet, jak v bankách fungují postupy při uzavírání a vypovídání smlouvy. Hned následující den po podpisu jsem se vypravila na pobočku, abych druhý pilíř zrušila.

Když jsem vcházela do vestibulu banky, netušila jsem ještě, že si odnesu nepříjemný zážitek, který mě málem připraví o­ docela slušné peníze.

Paní za přepážkou se propojila s­ help linkou a začala vyplňovat elektronický formulář. Protože si přeříkávala zapisované údaje polohlasem, mohla jsem reagovat průběžně a upřesňovat, že nevypovídám penzijní připojištění - ta smlouva, kterou chci zrušit, je na důchodové pojištění, to je TEN druhý pilíř.

Také zdůrazňuji číslo smlouvy, protože paní diktuje jiné, než které mám v papírech já... Podle přepážkové pracovnice je však prý všechno v pořádku, systém cosi aktivně a samostatně přečíslovává.

Chtěli zrušit jinou smlouvu

Nakonec pracovnice banky tiskne dokumenty a já mám ukončení smlouvy podepsat. Jenže, v záhlaví je napsáno, že ukončuji smlouvu penzijního připojištění. I číslo dokumentu je špatné. Bráním se a­ paní opět telefonuje.

Z jejího vysvětlování nabývám dojmu, že si myslí, že druhý pilíř vzniká tím, že na něj člověk přestoupí z pilíře třetího...

Chápu se osvětové role a ­já, klient, vysvětluji bankovní úřednici systém penzijní reformy, ve kterém se evidentně ztrácí. Nakonec se dobíráme k tomu, že normálním dopisem, bez formuláře vypovídáme mé včera uzavřené důchodové spoření (= druhý pilíř).

Odcházím z banky s pocitem, že druhého pilíře jsem se zbavila. Ale po tom, co jsem již zažila, ve mně přeci jen hlodá určitá pochybnost. Za tři dny proto volám na infolinku a zjišťuji, jestli skutečně ještě mám penzijní připojištění a jestli mi naopak nepřebývá důchodové spoření, tedy 2. pilíř.

A ejhle - ujišťují mne, že smlouva v pořádku odešla do Centrálního registru smluv. Moc nadšená z toho nejsem a rozjíždím zastavovací akci, využívající i všemožných pracovních kontaktů. Nakonec se zadařilo, i když už jsem se tiše smířila s tím, že budu spořit jinak, než jsem plánovala.

I někteří odborníci nemají jasno

Někteří klienti, ale i lidé, kteří by jim měli radit, penzijní reformu evidentně nezvládají. Nejen Česká spořitelna, jejíž klientkou jsem v tomto případě na pár dnů byla, svým zaměstnancům zamotala hlavu, protože kromě oficiálních termínů penzijní společnost, penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření, důchodové spoření zavádí ještě interní pojem "penzijní zabezpečení". Na trhu se objevují i další termíny jako penze s garancí, penzijní spoření… Vyzná se v nich málokdo.

"V závěru loňského roku prošla školením celá obchodní síť, a to tak, aby k 1. lednu 2013 byla schopna nové produkty klientům vysvětlit a nabídnout. Popisovaná situace se stát neměla a mrzí nás, že k ní hned zpočátku došlo. Svou roli zřejmě sehrál fakt, že s tímto datem přibyly do naší nabídky dva nové produkty (důchodové spoření a doplňkové penzijní spoření), které svou komplexností kladou na komunikaci s klientem vyšší nároky než tradiční penzijní připojištění. K opakování popsané situaci by už nemělo dojít a omlouváme se za ni," říká Aleš Poklop, generální ředitel a předseda představenstva Česká spořitelna - penzijní společnost.

Jak dodává, o penzijní připojištění a státní příspěvky za uplynulých 12 let bych nakonec nepřišla. "Po podpisu a doručení výpovědi smlouvy o penzijním připojištění do penzijní společnosti začíná od následujícího měsíce běžet dvouměsíční výpovědní doba. Během ní s klienty komunikujeme a v reklamaci bychom chybu napravili," vysvětluje Poklop.

A rada? Vstup do druhého pilíře si dobře rozmyslete - zpět to jde velmi obtížně. Všechno, opravdu všechno, co podepisujete, si proto předem důkladně pročtěte. Jde o závazek k povinnému spoření na dlouhá léta dopředu.