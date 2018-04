Test iDNES.cz v terénu. Aneb proč jsme nekoupili titanové nádobí

Vyrážím do kongresového sálu jednoho pražského hotelu na prezentaci zdravého stravování. Pozvánka, která dorazila do mé schránky dává tušit, že jen o vaření nepůjde. Webová adresa uvedená na pozvánce mě nasměruje na českého výrobce a prodejce hrnců.

Pokud přijdu i s partnerem, čeká nás i večeře a nový typ mobilního telefonu, slibuje společnost, která má za sebou 11 let činnosti. Účast ale musím potvrdit.

Obchodní taktiky umocňuje šarm



Aleš a Martin, kteří se živí prodejem nádobí v předváděcích akcích, zvládají svou práci mistrně. Devítce párů, která na prezentaci dorazila, nalijí sklenku sektu a po přípitku volí hned na úvod první obchodní taktiku. "Zboží není levné, celý set nádobí přijde na 73 tisíc korun a koupit lze jen kompletní sadu," říká na rovinu Aleš.

Oba prodejci srší šarmem a rozehrávají téměř dvouhodinové divadlo, během kterého se snaží přítomné přesvědčit, že i přes vysokou cenu jde o špičkovou kvalitu a výjimečnou užitnost, která stojí za úvahu. "Uspoříte energii, čas, vaříte zdravě a vaše kuchyň nebude zamaštěná jako při vaření v běžném nádobí. I umývání je snadné, co se připálí, lze snadno otřít," předvádějí prodejci a dávají nám ochutnávat uvařené pokrmy.

Musíme uznat, že to, co hrnce a pánve umí, je opravdu jedinečné. V komínové napařovací sestavě se dá během několika minut uvařit najednou několik jídel – maso, brambory i zelenina. Na titanové pánvi přikryté speciální pokličkou dostane kuřecí stehýnko zlatou kůrku po pěti minutách a za dalších deset minut je jídlo hotové i s bramborem. Plotýnka je přitom nastavená na nejnižší stupeň a únik páry pod pokličkou je minimální.

Prezentaci Aleše a Martina podporuje i jeden z přítomných párů. "Vaří se v tom opravdu skvěle, máme s nádobím zkušenost," přesvědčují ostatní. "A dá se v hrncích vařit i na indukční plotýnce?" ptám se. "I takové vyrábíme, jsou ale dražší," reaguje prodejce. O kolik je cena vyšší, se však nedozvím.

Kupní smlouvu prodejci nepřibližují



O tom, jak má kupec za nádobí zaplatit, nepadne během prezentace ani slovo. Desetitisíce korun nikdo po kapsách nenosí a zaplatit kartou nejspíš nepůjde. Nedozvím se ani, zda je možné odstoupit od kupní smlouvy a jak se přitom postupuje. Zda se dá zboží pořídit i na úvěr, o kolik korun se tím nákup prodraží a co se stane, když se opozdím se splátkou.

Informace, které však na nás Aleš doslova valí, jsou o nebezpečnosti vaření v nerezovém nádobí i ve starých smaltovaných hrncích. Opře se také do konkurence a kvalitu českého výrobku podtrhuje tím, že je na něj 15 letá záruka. "To nikdo jiný nemá!" zdůrazňuje a bravurně zvládá i kritické připomínky.

Že jsou hrnce kvalitní a oproti běžnému nádobí výjimečné, uznávají nakonec všichni. "Ovšem ta cena!" ozývá se s povzdechem. Přesně do tohoto momentu nás prodejci potřebovali dostat. Aleš vyzývá všechny pozvané, aby se zvedli ze židle a přistoupili k němu.

Dozvídáme se, že nákup nechce nikomu vnucovat, příležitost koupit si předváděné zboží dostanou jen čtyři jím vybrané páry, a to za cenu, která bude nižší než původních 73 tisíc korun. K celému setu nádobí přihazuje dárky – zdarma titanovou remosku v hodnotě sedm tisíc, ještě jeden napařovací nástavec i malou televizi. "No nekupte to!"

Koupit nádobí mohou jen vybraní



Prodejce drží v ruce čtyři nablýskané obálky, které jsou vstupenkou k výhodné koupi. Sál ztichne. První obálku vkládá Aleš do mých rukou. V připravené kupní smlouvě se původních 73 tisíc korun smrsklo i s dárky na 48 tisíc, což je více než dvojnásobek současného průměrného českého platu. "Na to nemám," říká žena, kterou si Aleš také vybral. Nejspíš si přišla jen pro slibovaný mobil a večeři.

Beru do rukou kupní smlouvu a otáčím stránku, abych si pročetla obchodní podmínky. Podepsat ji bez rozmyslu a pečlivého pročtení je vždy hazard. Zvlášť když prezentace byla na tyto informace naprosto skoupá. Písmenka luštím bez brýlí jen těžko. Aleš se snaží nedat najevo, že ho to zaskočilo. Není asi běžné, že po dvouhodinové show má někdo chuť číst text obchodní smlouvy. Další vybraný pár sedící u druhého stolku to ani nenapadlo.

Pročíst smlouvu musím na místě, domu si ji vzít nesmím. Hned v úvodu stojí, že od kupní smlouvy může zákazník odstoupit. Další řádky ale dávají tušit, že budu mít problém, pokud nádobí doma vybalím a vyzkouším. "Jde o běžné obchodní podmínky," tvrdí prodejce.

Na dotaz, zda lze koupit na úvěr, se dozvídám výši měsíční splátky a jméno úvěrové společnosti, která půjčku poskytuje. O kolik korun se tím zboží prodraží a jak dlouho budu splácet, však Aleš nesdělí. Nabídku odmítám, vyndávám vizitku iDNES.cz a ukončuji test. V prezentaci kupní smlouvy a vysvětlení detailů obchodních podmínek, které jsou pro zákazníka stejně důležité jako předvedení samotného výroku, prodejce propadl.

Společnost Top Moravia Q, která nádobí vyrábí a prodává, po testu iDNES.cz přislíbila změnu. "Rozhodli jsme se vybavit každého obchodního zástupce samostatně vytištěnými obchodními podmínkami, které může na požádání zájemce obdržet," uzavírá Roman Zavadil, zakladatel a majoritní vlastník společnosti.

Zapamatujte si Pokud máte o zboží zájem, ptejte se již během prezentace na podrobnosti kupní smlouvy.

Zajímejte se:

• Zda a za jakých podmínek lze od smlouvy odstoupit a jaké jsou případné sankce.

• Zda je potřeba složit zálohu a do jakého termínu je nutné splatit celou částku.

• Zda lze zboží koupit na úvěr a za jakých podmínek.

• Jaká je na zboží záruka, jak lze zboží reklamovat a na co se reklamace nevztahuje.

Stalo se vám, že jste něco koupili a dodatečně litovali?