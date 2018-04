Na nákupu v iTesku: V akcích úspora 637 korun, kachna však nedorazila

Zbytečně neutrácet a šetřit každou korunu, to je zásada, které se snaží držet řada domácností. Využíváme tedy nabídku z akčního letáku na dovoz nákupu zdarma.

1. postřeh : Cena za dodání podle vytíženosti

První změnu zaznamenáváme hned po otevření úvodní stránky internetového obchodu. Zatímco loni byl dovoz nákupu za jednotnou cenu 99 korun, teď je "od 69 korun". Co slůvko "od" znamená, není na internetové stránce vysvětleno. Dozvídáme se to až od operátorky po telefonu: "Cena dovážky je stanovena podle časového vytížení."

První test Leden 2012:

Nakoupili jsme v iTesku. Místo tří kusů rajčat dodali přes tři kila

Přesněji řečeno - když zvolíte dovoz v době, kdy je menší zájem zákazníků, můžete ho mít za 69, 79, 89 či za 99 korun. "Nižší cena je většinou od 12. do 14. hodiny a pak mezi 14. a 16. hodinou. Není to ale pravidlem," dodává operátorka. Objednáváme dovoz mezi 10 až 12 hodinou, má stát 99 korun. S akčním kuponem "dodávka zdarma" ušetříme prvních 99 korun.

2. postřeh : Na webu více informací o zboží

Vylepšený je i samotný internetový výběr zboží, oproti lednu 2012 je zde mnohem více ilustračních fotografií.

U řady položek si může zákazník zjistit i složení výrobku a další důležité údaje. Přesto je co vylepšovat, řada obrázků stále chybí a přibýt by mohlo i více informací o zboží. "Usilovně na tom pracujeme," přiznává Jan William Dvořák, mluvčí Tesco.

Některé obrázky jsou však matoucí. Na první pohled nerozeznáte, o jak velké balení jde. Příkladem jsou sterilované okurky. Dvě nabídky vypadají naoko stejně, v popisku se však dočtete, že v jedné sklenici je 330 gramů pochutiny a ve druhé 670 gramů. Při porovnání ceny je proto třeba vnímat i popisky.

3. postřeh : V akčních cenách se dá ušetřit

Do internetového nákupního košíku postupně vkládáme 44 položek a při výběru se zaměřujeme na potraviny, nápoje a drogistické zboží v akci. Akční slevy u vybraných patnácti běžně nakupovaných výrobků se pohybují v rozpětí od 14 do 35 procent. Navíc objednáváme v akci i dva druhy alkoholických nápojů, a to pivo (sleva 25 procent) a lahev destilátu (sleva 31 procent).

Při potvrzení objednávky volíme stejně jako před rokem platbu kartou při dodání na místě. Cena nákupu je orientačně spočítaná na 1 760 korun, přesnou cenu určí až cena kachny a pěti kusů paprik. Potvrzenou objednávku dostáváme obratem e-mailem. Výběr a objednání zboží zabralo zhruba 25 minut.

4. postřeh : Cenu zboží se vyplatí porovnat

Zboží jsme objednali pět dnů před samotným dodáním. Máme tak čas ověřit si, zda se dá vybrané zboží nakoupit jinde ještě výhodněji. K porovnání akčních cen využíváme slevový agregátor Akční ceny.cz, na kterém lze vyhledat nejlepší slevy i dalších obchodních řetězců.

Jak zjišťujeme, jeden druh zubní pasty, který jsme vložili do internetového košíku, se dá jinde pořídit za akční cenu ještě o 20 korun nižší. Proč tedy zbytečně utrácet. Provést storno je snadné, stačí aktivovat internetovou objednávku, položku vyjmout a nákup znovu potvrdit. Navíc objednáváme tablety do myčky, které jsou v iTesku v porovnání s aktuálními cenami v jiných hypermarketech za velmi dobrou cenu. Porovnání cen a změna v objednávce nám trvaly zhruba 20 minut.

5. postřeh : Obchodník může přivézt náhradu

Nákup má dorazit v dohodnutém čase mezi 10. až 12. hodinou. Krátce před desátou se telefonicky ohlašuje pracovník Teska, že je na cestě a přijede během několika minut.

Fakta Nákup v iTesku využilo v roce 2012 přes 23 tisíc zákazníků, doručeno bylo 5,5 milionu položek.

Služba funguje v Praze a okolí, Mladé Boleslavi, v Kladně a letos se rozšíří například do Brna.

Zákazníci využívají tuto službu hlavně u velkých a objemných nákupů.

"Kachnu máme vyprodanou, přivezl jsem jako náhradu kuře," informuje s omluvou pracovník. Na kachnu za super cenu tak musíme zapomenout. I když je kuře čerstvé, odmítáme ho, jinde se dá koupit levněji.

Na skladě není ani objednané exotické ovoce, které nelze nahradit jiným zbožím, i s tím se musíme rozloučit. Další dvě náhrady za vyprodané mléčné výrobky přijímáme. Z celkem 44 objednaných položek byly tedy čtyři vyprodané, s tím je však třeba při on-line nákupu počítat. Zboží jsme však objednali pět dnů předem. Škoda, že obchodník zatím nedokáže zboží rezervovat.

6. postřeh : Platba kartou již není zpoplatněna

Při placení kartou zjišťujeme další změnu. Před rokem jsme za tento způsob platby museli zaplatit poplatek 20 korun, teď už to neplatí. "Poplatek 20 korun za platbu kartou u dveří jsme zrušili v polovině roku 2012," říká mluvčí Teska.

Platit nemusíme ani 99 korun za dovážku, v tomto případě jde však o akční nabídku, do které se nám podařilo trefit. Akci dovoz zdarma chce obchodník podle vyjádření mluvčího opakovat a cenu za dovoz upravovat podle vytíženosti služby i podle velikosti nákupu.

Podtrženo a sečteno:

Nákupem zboží v akčních cenách se nám za zboží podařilo uspořit 538 korun, dalších 99 korun za dovoz, což je celkem 637 korun. Za celý nákup jsme utratili 1 645 korun.

Největší úsporu jsme dosáhli u pracích prášků a dalšího drogistického zboží (302 korun), za pivo a jednu lahev destilátu (160 korun) a za potraviny (76 korun).

Služba se během 12 měsíců vylepšila, obchodník již neúčtuje 20korunový poplatek za platbu kartou. Nižší cena za dodání zboží však závisí na tom, zda se trefíte do doby, kdy je služba méně využívaná.

Při výběru zboží si dejte pozor na to, jak velké balení kupujete. Vyplatí se akční ceny porovnat i s dalšími aktuálními nabídkami a tím ještě více ušetřit.

Snažíte se šetřit nakupováním za akční ceny? celkem hlasů: 3919