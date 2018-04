Test internetového bankovnictví: při výběru banky rozhoduje rozsah služeb a poplatky

Zapnout počítač, přihlásit se k internetu, zadat heslo - a pak třeba zkontrolovat stav bankovního účtu, zaslat platební příkaz či založit termínovaný vklad. Přesně takhle dnes může vypadat "cesta" do banky toho, kdo využívá službu internetového bankovnictví, kterou v tuzemsku poskytuje osm finančních ústavů.

Díky nižším poplatkům je tato forma komunikace s bankou výhodnější než osobní návštěva pobočky. Banky se totiž cenou služeb přímého bankovnictví, tedy ovládání účtu pomocí počítače nebo telefonu, snaží své klienty přesvědčit, aby k přepážkám chodili co nejméně a šetřili tak sobě čas a bance náklady na provoz. Například Česká spořitelna si naúčtuje za platební příkaz podaný na přepážce dvacet korun, kdežto prostřednictvím internetu čtyři koruny. Výhodou internetového bankovnictví je i časově ne- omezený přístup ke kontu. Žádná otvírací doba, žádné fronty u přepážek.

Když se člověk rozhoduje pro internetové bankovnictví, měl by dobře volit peněžní ústav, kde si účet založí. Jejich nabídka se totiž liší, ve výši poplatků i rozsahu nabízených služeb. Rozdíly se najdou i v pohodlí obsluhy, přehlednosti a složitosti počítačového systému, takzvané aplikace, jejímž prostřednictvím klient komunikuje s bankou. Úroveň služeb internetového bankovnictví testovala v období od 5. do 16. října společnost Fincentrum patřící do rodiny internetového serveru idnes.cz za pomoci osmi nezávislých porotců z různých odvětví a s rozličnými zkušenostmi s přímým bankovnictvím. Z výsledků, které přinášíme na dalších stranách, vyplývá mimo jiné to, že nejvíce služeb poskytuje eBanka. Ta se totiž od začátku na tuto formu bankovnictví specializuje. Rozdíly existují i mezi zbývající konkurencí. Například Česká spořitelna a HVB Bank Czech Republic zatím neumožňuje posílat po internetu peníze do zahraničí. V Komerční bance a Živnostenské bance zase není možné nastavit trvalé příkazy k úhradě či inkasu.

A jaká skrývá tento na první pohled velmi jednoduchý způsob ovládání bankovního účtu úskalí?

Klient by měl vlastnit počítač s patřičným vybavením, případně mít k němu trvalý přístup. A zejména - musí být schopný ho obsluhovat. Podle analytika společnosti Fincentrum Miroslava Beneše to však není pro člověka se základními znalostmi práce na počítači příliš složité. Poté, co uzavře s finančním ústavem smlouvu, získá přístupová a podpisová hesla neboli certifikáty, jejichž pomocí pak při dalších vstupech obsluhuje svůj účet. Do systému se poprvé přihlašuje prostřednictvím internetových stránek příslušné banky. "Není to náročné. Systém klienta sám navádí k jednotlivým krokům," doplňuje Miroslav Beneš.

Jsou mé peníze v internetové bance dostatečně chráněny, nemůžou se někde v počítačové síti ztratit? napadne zájemce logicky. Podle odborníků nebezpečí zneužití účtu hrozí, je však velmi malé. Nejzranitelnější je systém těsně po odhlášení, kdy ještě nějakou dobu uchovává v paměti přístupové kódy. Šikovný hacker - člověk napadající počítačové systémy - si ho tedy může poměrně snadno zjistit. Pravděpodobnost takového napadení je však mizivá. Jak tvrdí odborníci, rizika zneužití spočívají spíše než v nedokonalosti techniky v nepozornosti uživatelů. Pokud například komunikují se svou bankou z počítače v zaměstnání a na chvíli si od něj odběhnou, aniž by se "z účtu" odhlásili.

A konečně, poplatky za internetové služby jsou sice nižší, než u klasického bankovnictví, ovšem uživatel musí počítat s cenou připojení k internetu. Nejlevněji, tedy patnáct korun za jednu hodinu, se platí, pokud se připojí po sedmé hodině večer nebo o víkendu. Ve špičce je sazba několikanásobná. Vždy se proto vyplatí provést najednou co možná nejvíce operací.

