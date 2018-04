Test: Dlužím, dlužíš, dlužíme. Víte, jak jsou na tom Češi?

Odborníci radí, že by si měl člověk půjčovat jen na to, co bude mít hodnotu ještě po splacení. Typickým příkladem je třeba půjčka na bydlení, na vzdělání, na investici do podnikání.

Jenže lidé si stále půjčují i na to, co až tolik nepotřebují. Na nový typ telefonu, na televizi, na dovolenou… Nebo aby mohli splatit své předchozí dluhy. A to už je velký průšvih. Vede totiž do takzvané spirály dluhů, k obavám z exekuce či k vyhlášení osobního bankrotu. Možná si ti, kdo si půjčují, prostě jen neuvědomili, že nebezpečí nezvládnutých dluhů je tak reálné.

Vyzkoušejte si náš test, a pokud nebudete znát přesná čísla, tak si alespoň tipněte. Neděláme si nárok na naprostou přesnost všech uváděných čísel, řádově by však měla odpovídat skutečnosti. Při zpracování jsme vycházeli z údajů Českého statistického úřadu, Exekutorské komory, inkasní společnosti EOS KSI, průzkumů společností Mediafax, Creditreform a MBA Finance.