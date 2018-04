Jste šetřílek, nebo finanční kaskadér? Otestujte se

Paradoxní ale je, že třetina Čechů by po splacení finančních závazků své případné finanční prostředky opět utratila a další téměř polovina Čechů by jimi pokryla svou běžnou spotřebu. Vyplynulo to z průzkumu agentury IPSOS, který nechala napříč Českou republikou zpracovat společnost KRUK Česká a Slovenská republika.

Tendenci utrácet mají především ženy a mladí lidé ve věku 27 až 35 let. Ženy si za své úspory nejčastěji pořídí nové bydlení, vysněnou dovolenou či vybavení domácnosti. Muži naopak raději než za nákup dovolené utratí své peníze za nové auto.

Jak byste s penězi na účtu po splacení svých dluhů naložili právě vy? Dokážete s penězi vycházet, nebo jste finanční kaskadér? Otestujte se!

Test: Jste šetřílek, nebo finanční kaskadér?

Test byl připraven ve spolupráci se společností KRUK Česká a Slovenská republika.