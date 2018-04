Kvíz: Víte jak, kde a za kolik letos získat nový cestovní pas?

, aktualizováno

Cestování do zahraničí je dnes jednodušší, než bylo před lety. Stačí koupit letenku nebo sednout do auta, vlaku či autobusu, přibalit platební kartu a můžete vycestovat. Víte však, jak je to s doklady? Kam všude potřebujete cestovní pas, kde o něj požádat a kolik vás jeho vydání bude stát? Otestujte svoje znalosti v našem kvízu.