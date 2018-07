KVÍZ: Ovládáte elektronické bankovnictví? Otestujte svoje znalosti

Elektronické bankovnictví dnes již neodmyslitelně patří do nabídky služeb k účtu všech retailových bank na českém trhu. Pro Čechy je jedním z nejdůležitějších faktorů při výběru banky, 28 % respondentů by dokonce kvůli němu bylo ochotno změnit svou stávající banku. Vyplynulo to z květnového průzkumu společnosti SC&C pro Českou bankovní asociaci.

Nejčastěji využívanými funkcemi jsou převod peněz (využívá ji 96 % respondentů) a ověření stavu účtu (92 %). Češi chtějí mít své finance v bance pod kontrolou a online bankovnictví vnímají jako pohodlnou a rychlou cestu, jak toho kdykoliv a kdekoliv docílit.

Důležitost elektronického bankovnictví pro výběr banky potvrzuje na 84 % Čechů. „Od svého online bankovnictví klienti vyžadují především jednoduché a přehledné ovládání a dobré zabezpečení,“ upřesňuje Tomáš Hládek, odborník na platební styk a kyberbezpečnost České bankovní asociace.