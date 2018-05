Kvíz: Znáte svá práva a povinnosti v nájemním bytě?

Občanský zákoník vyžaduje uzavřít nájemní smlouvu písemně. Nájem bytu lze přitom sjednat jak na dobu neurčitou, tak na dobu určitou. Pokud v nájemní smlouvě chybí údaj o délce nájmu, platí, že byl sjednán na dobu neurčitou.

Určitě praktické je vyhotovit protokol jak o převzetí bytu, tak i o jeho předání zpět pronajímateli. Součástí protokolů by měla být fotodokumentace nebo videonahrávka zachycující stav bytu. Pomůže vám to snáze porovnat stav bytu na začátku a na konci nájmu. Nájemce by totiž – pokud není dohodnuto jinak – měl odevzdat byt ve stavu odpovídajícím běžnému opotřebení. „Pronajímatel má díky protokolům důkaz pro požadování případné náhrady škody, naopak nájemce se eventuálně může bránit, že je zdokumentováno, že závady v bytě existovaly již při jeho předání,“ podotýká vedoucí právního oddělení dTestu Lukáš Zelený.

Protokol může také sloužit jako důkaz o tom, kdy byl nájem ukončen a o stavech energií ke dni předání bytu. Tyto údaje jsou důležité pro závěrečné vyúčtování, které může pronajímatel provést někdy i měsíce po odevzdání bytu v závislosti na termínech vyúčtování od dodavatelů energií a vody.