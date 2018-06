Špatné nebo chaotické rozvržení směn, tedy nerespektování rytmů našeho těla, dokáže s našimi biologickými hodinami výrazně zamávat. Narušený biorytmus je často příčinou problémů se spánkem nebo jeho kvalitou, ale ohrozit může také jiné sféry našeho zdraví. Navíc hrozí i narušení soukromého a společenského života, když kvůli nepromyšlenému střídání směn ztrácíme kontakt s přáteli a trávíme málo času s rodinou.

Podle průzkumů společnosti Déhora, která radí firmám, jak správně směnný režim plánovat s ohledem na zdraví, výkon i osobní život zaměstnanců, většině lidem směnný provoz s určitými výhradami nevadí. Podstatná část zaměstnanců by však uvítala větší svobodu při plánování směn, aby měli dostatek času na odpočinek i pro rodinu.

„V zahraničí se nám u klientů osvědčil koncept tzv. samoplánování, v rámci kterého umožňuje zaměstnavatel svým zaměstnancům plánovat si směny, ale i případné přesčasové hodiny, podle jejich preferencí, a skloubit tak soukromý život s tím pracovním,“ říká Nunzio Totaro, ředitel českého zastoupení společnosti Déhora.



Kvíz: Víte, jaký pracovní rytmus je pro organismus největší zátěž?

Největší zátěží jsou pro lidský organismus noční směny. Práce v noci představuje pro člověka nesoulad s jeho přirozeným biorytmem, tedy časem vyhrazeným pro spánek, stravování a sociální aktivity. Špatně nastavené směny mohou způsobit zdravotní potíže spojené s nevolností, nechutenstvím, poruchami spánku nebo bolením hlavy, a z dlouhodobého hlediska hrozí dokonce poruchy trávení, obezita, cukrovka, vysoký krevní tlak a cholesterol. Lidé s narušeným biorytmem také častěji trpí úzkostmi a depresemi.

Nastavení směn by mělo sledovat určitá pravidla. V první řadě by mělo co nejvíce zohlednit účinky pracovní doby na zdraví, výkonnost a bezpečnost zaměstnanců a současně naslouchat jejich přáním. Jen tak se dá minimalizovat negativní vliv na jejich biorytmus.