Koupí bytu se nestáváte pouze vlastníkem konkrétní bytové jednotky, ale stáváte se i spoluvlastníkem společných částí domu a pozemku. Co patří do vašeho vlastnictví a co už je společnou částí domu, se dozvíte v prohlášení (dříve nazýváno prohlášení vlastníka budovy), což je listina, která se zakládá do katastru nemovitostí a v níž vlastník budovy zejména vymezuje jednotlivé jednotky, ať již bytové, či nebytové, a společné části nemovité věci.

Co jsou společné části nemovité věci, určuje také nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravách některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím.

Kvíz: I jako vlastník bytu máte povinnosti, víte jaké?

Pokud se tedy rozhodnete koupit byt do svého vlastnictví, s prohlášením se určitě seznamte. A nahlédněte do katastru nemovitostí i na konkrétní bytovou jednotku, abyste se ujistili, že vám ji prodává vlastník zapsaný v katastru a že na bytě například neváznou žádná věcná břemena či zástavy. I takový byt se sice dá koupit, ale mohlo by to pro vás být nemilé překvapení.