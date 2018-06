Na našem trhu působí legálně téměř 900 cestovních kanceláří a vybrat si z nich partnera na dovolenou není úplně jednoduchá věc. Podle místopředsedy Asociace cestovních kanceláří ČR Jana Papeže v zásadě platí jedno pravidlo: Čím víc se ptáte, tím víc se dozvíte. „Někdy je až překvapivé, jak málo práce s výběrem dovolené si lidé dávají. Když kupují elektroniku do domácnosti za mnohem méně peněz, než stojí dovolená, zkoumají různé weby, hodnocení, recenze, hledají informace o detailech. Když ale kupují dovolenou, takovou práci si rozhodně nedávají,“ podotýká Papež.

A jak zní jeho rady pro nakupování dovolené?

Ujasněte si, jakou dovolenou chcete. Pokud se chcete jen povalovat na pláži, máte jiné potřeby, než když chcete pláž kombinovat s výlety, šnorchlováním nebo večerními procházkami po městě. Pokud budete celý den jen u moře, máte jiné potřeby než někdo, kdo má malé dítě, které musí po obědě spát. Takže: mějte jasno, jakou dovolenou chcete prožít, a pak se můžete pídit po tom, zda nabídka, kterou jste si vybrali, takovému plánu odpovídá. A samozřejmě zda cestovní kancelář, se kterou jednáte, opravdu rozumí tomu, co vám prodává.

Kvíz: Víte, jak nakupovat dovolenou, abyste nenaletěli?

Ptejte se svých známých, s kým cestují, a čtěte recenze. Obojí berte s nadhledem, protože nemusíte mít stejný plán jako známí a recenze mohou být „cinknuté“, přesto vám to nějaký obraz dá. Porovnejte si ceny s konkurencí, ale vyvarujte se extrémů. Příliš levná nabídka v porovnání s konkurencí je podezřelá a určitě prozkoumejte, v čem tkví to „kouzlo“. U příliš drahých nabídek se přesvědčte, zda neporovnáváte jablka s hruškami a zda ta drahá nakonec není férová, protože obsahuje věci, které jiné nabídky nemají. Pokud chcete nějaké speciálnosti, je důležité si je s cestovní kanceláří vzájemně odsouhlasit a zapsat je do smlouvy o zájezdu, jinak by případná reklamace byla jen tvrzením proti tvrzení.