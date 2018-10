Podle letošního průzkumu České bankovní asociace (ČBA), který každoročně mapuje chování Čechů na internetu, jsme na tom s gramotností v oblasti kyberbezpečnosti stále stejně. Svědčí o tom tzv. Index kyberbezpečnosti ČBA, který se už šest let drží na prakticky stejné hladině, 60 bodů ze 100.

Na vině je to, že si neměníme PINy a hesla a zapomínáme také na zabezpečení svých mobilních telefonů. „Internetové bankovnictví má stále více lidí běžně v mobilním telefonu. Od služby jako takové vyžadují především rychlost a bezpečnost. Co si málokdo uvědomuje je fakt, že zabezpečit si zařízení, přes které se do internetbankingu přihlašuje, musí každý sám,“ říká Tomáš Hládek, odborník na kyberbezpečnost a poradce ČBA pro platební styk a digitalizaci.

Na druhou stranu Češi zaslouží pochvalu za to, že si poměrně dávají pozor na otevírání mailových příloh od neznámých lidí, do internetového bankovnictví stále více vstupují jen ze svého PC (ne odkudkoliv) a pravidelně kontrolují bankovní výpisy.

Jak jste na tom se svými znalostmi vy? Troufnete si vyzkoušet náš dnešní test?

Kvíz: Dopadli byste v testu o kyberbezpečnosti lépe než studenti?

Pro mladou generaci je chytrý telefon každodenní součástí života. „Mladí lidé jsou na internetu prakticky neustále a je pro ně naprosto běžné vše řešit přes telefon. Od mailů, komunikace na sociálních sítích, nákupů v e-shopu až po internetové bankovnictví. Proto jsme se v rámci letošního ročníku rozhodli workshopy zaměřit především na zabezpečení telefonu a bezpečnost na sociálních sítích,“ říká k letošní podobě projektu „Bankéři jdou do škol“ Tomáš Hládek.

Dnešní chytré telefony jsou v podstatě malé kapesní počítače. Z průzkumu však jasně vyplývá, že na rozdíl od počítačů zabezpečení svých telefonů zanedbáváme. Jen necelá polovina oslovených má mobilní telefon nějak chráněný. „Výstražným signálem je, že 41 % lidí vlastně neví, zda má mobil zabezpečený. Lze tedy předpokládat, že ho zabezpečený nemají, stejně jako pětina oslovených, která to na rovinu přiznala,“ podotýká Hládek.