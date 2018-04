Test MF DNES: Je váš šéf dobrácký slon, nebo přísný vlk?

Poznačte si písmena u odpovědí, s nimiž se ztotožňujete. Vyjde-li vám stejný počet různých písmen, neskrývá se ve vašem šéfovi jedno zvíře, ale hned dvě.



1. Za to, že je šéfem, vděčí:



* Neuvěřitelné shodě okolností. (E)

* Schopnosti dřít na podstatném a na nikoho se neohlížet. (A)

* Slibovali si od něj novou koncepci. (C)

* Intrikaření a vlivným známostem. (B)

* Své tvrdé a systematické práci. (F)

* Rozvaze a přirozené autoritě. (D)



2. Neodvedli jste práci podle jeho představ. Co udělá?



* Seřve vás nebo zdeptá ironií. Podle toho, jak hodně je v ráži. (A)

* Obviní vás ze zrady. (E)

* Bere to jako svou chybu. (F)

* Syčí zlostí. Cítíte, že se pomstí. (B)

* Zkoumá, zda se chyba nestala i v jeho zadání.(D)

* Jestli to není velký průšvih, mávne nad tím rukou.(C)



3. Kolega polemizuje se zadáním práce. Co na to šéf ?



* Nedůvěřivě ho pozoruje, ale nic neříká. (C)

* Zeptá se, co konkrétně se mu nezdá. (D,F)

* Řekne: Platí, co říkám já a basta. (A)

* Znejistí a dá na jeho názor. (E)

* Práci zadá tomu, kdo neodporuje. (B)



4 . Jaká filmová role by sedla šéfově povaze?



* Šedá eminence mafiánského klanu. (B)

* Antický despotický vládce. (A)

* Neúnavný vynálezce. (C)

* Muž váhající mezi dvěma ženami. (E)

* Moudrý a milovaný král. (D)

* Přísný učitel matematiky. (F)



5. Jak oznámí zaměstnanci, že má výpověď?



* Utěšuje ho, je mu trapně. (E)

* Tu zprávu mu pošle po některém z kolegů. (B)

* Šetrně, jak to jen jde. (C,D)

* Věcně mu vysvětlí její důvod. (A,F)



6. Dává lidem chuť do práce?



* Ten?! Spíš nám ji bere! (A)

* Ne a asi ani neví jak. (C)

* Jen těm, kteří s ním táhnou za jeden provaz. (B)

* Povzbuzuje nás k samostatnosti. (E)

* Ano, když je třeba zvýšit výkon. (F)

* Fandí nám, povzbuzuje.(D)



7. Přichází často s nějakými nápady?



* Neustále. Už je ani nebereme vážně. (C)

* Ano. Ví se však, že nebývají z jeho hlavy. (B)

* Někdy a velmi nesměle. (E)

* Ano a jsou těžko realizovatelné. (A)

* Skoro vůbec. (D,F)



8. Usvědčíte šéfa přede všemi z omylu. Je za hlupáka. Co udělá?



* Skončili jste u něj. Tohle je podraz. (E)

* Začne se hádat, neustoupí. (C)

* Zahraje omyl do autu a pamatuje si vaši troufalost. (A,B)

* S úsměvem prohodí, že nikdo holt není dokonalý. (D)

* Chybu přizná. A už se k tomu nevrací. (F)



9. Jeho názor na výši platů podřízených?



* Kdyby bylo po jeho, máme daleko menší platy. (A)

* Říká, že bereme málo. Ale nic s tím nedělá. (B, E)

* Myslím, že ani netuší, kolik kdo má. (C)

* Výše ho nezajímá. Touží po propracovanějším systému odměn, než je stálý plat. (F)

* Každý by měl dostat podle výsledků své práce. (D)



10. Jak řeší hlasitou hádku mezi kolegy?



* Zařve: Jděte se vycpat, potřebuju klid! (A)

* Někoho pověří, aby jim řekl, že mají přestat. (B)

* Utne ji otázkou: Nemáte co na práci? (F)

* Nevšímá si jí. (C, E)

* Vloží se do ní s prosbou o klid a toleranci. (D)



11. Jeho nejčastější reakce na problém?



* Panebože! Co budeme dělat? (E)

* Popřemýšlíme, vyřešíme. (D,F)

* Ucukne před ním. (B)

* Tak rychle, řešíme, ne? (A)

* Už zase nějaký problém?! (C)



12. Jak šéf chválí?



* Hodně a jen mezi čtyřma očima. (B)

* Pokud vůbec, tak slovy - hm, dobrý. (A)

* Na poradě přede všemi. (C, D, F)

* Má-li někoho rád, pak všude a stále. (E)



13. Co dělá, když se mu něco nedaří?



* Vzteká se, sprostě nadává, je protivný. (A)

* Je nešťastný, ale snaží se dosáhnout cíle. (F)

* Zaleze, aby ho nikdo neviděl. (B)

* Odběhne k něčemu novému. (C)

* Je nešťastný, hledá pomoc. (E)

* Bere to jako fakt. Ví, že jindy je zase líp. (D)



14. Vážíte si svého šéfa a proč?



* Vážím. Budí respekt a dost toho umí. (F)

* Nevím. Spíš mám z něho obavy. (B)

* Mám ho docela rád. Ale jako šéf je slabý. (C, E)

* On je prostě super! (D)

* Irituje mě svým jednáním. Ale jako odborníka ho beru. (A)



Výsledky testu

Nejvyšší počet A

Váš šéf je lev



Lev bývá považován za krále zvířat. A šéf lev se jako vládce skutečně chová. Nepochybuje o sobě. S lidmi jedná s despektem. Rozkazuje, nestrpí debaty. Omyl přizná jen pod tlakem okolností. Má se rád. Bere se vážně. Kritizovat ho je jako strkat hlavu do oprátky. Trpí velikášstvím, a tak často dává šílené úkoly. Sobě i jiným. Riskuje fiasko za cenu, že nalezne neobjevené. A někdy se mu to i daří. V práci ho nezajímají lidé. Pokud není jejím majitelem, nezajímá ho ani firma. Nade vše ctí vlastní prospěch. Kvůli němu dokáže dřít do úmoru. Potřebuje vidět výsledky své práce, ukázat a říct: Tohle je mé dílo. Jeho někdy až egomaniacké sklony vyvažuje fakt, že je uznávaným odborníkem.



Nejvyšší počet B

Váš šéf je hyena



Hyena se živí mršinami. Má prospěch z toho, co ulovili jiní. Stejně tak šéf hyena těží z úsilí druhých, šplhá po jejich zádech. Padá-li však na něj vina za malér, ucukne. Nezdar si nepřizná, nařkne z něj ostatní. Vyvstane-li na poradě nečekaný problém, hyena trvá na odkladu řešení. Potřebuje čas k vyslechnutí názorů jiných, aby mohla zaujmout své stanovisko. Hyena nejde do konfliktu přímo. Je pro ni snazší tahat za zákulisní nitky. Jako vychytralý hochštapler tak přežije všechny změny ve firmě. Má organizační talent a je dobrý psycholog. Rozděluje lidem práci podle jejich schopností. Šikovní se proto mohou sedřít, neschopní se vedle ní klidně flákají.



Nejvyšší počet C

Váš šéf je jelen



Jelen spase trávu na louce. Nepřemýšlí, co s obnaženou půdou na ní a přeběhne na další pastvinu. Přesně tak se chová i šéf jelen. Klouže po povrchu, podstata mu uniká. Hýří nápady, navrhuje změny. Ale než je stačí uvést v život, začne ho zajímat něco jiného. Jelen je chaotický, nerozliší důležité od zbytečného. Jeho lidé často pracují na něčem, co týden počká, zatímco hoří úplně jiný termín. Jelen neumí přerozdělit práci. Tak ji často dělá sám. Snaží se působit neohroženě. Ale lze jej snadno znejistit. Přece jen tuší, že mu občas uniká realita. Důvěřuje pouze těm, které dobře a dlouho zná. Zpochybníte-li jeho autoritu, vyzve vás k boji. A pak tvrdě narazíte.



Nejvyšší počet D

Váš šéf je slon



Slon se pro vedoucí post narodil. Kamkoli vejde, vzbudí přirozený respekt. Je velmi chytrý. Umí jednat s lidmi. Pamatuje si jména všech zaměstnanců i to, co kdy udělali dobře. Ovšem i naopak. Pokud jste něco hodně pokazili, byť jednou, nezapomene vám to. Slon je přemýšlivý a vytrvalý. Unese obrovský náklad práce i odpovědnosti. Někdo může získat dojem, že jde na něm dříví štípat. Ale to je omyl. Slon v sobě drobné nespokojenosti střádá. A pak vybuchne v hrozivém hněvu. Není tím, kdo by bořil zažité firemní zvyky. Spíše je jejich udržovatelem. Musí vidět, že firma a lidé jimi opravdu trpí, aby něco změnil. Ale ani tak se neuchyluje k razantním řešením.



Nejvyšší počet E

Váš šéf je medvěd



Neznáte méně rozhodného šéfa. Kolikrát se zdá, že by mu bylo líp, kdyby se jím nestal. Běžte za ním s tím, že máte problém, a zhroutí se za vás. Medvěd trpí rozpory v sobě. Na jednu stranu ho láká kariéra. Na druhou se neumí prosadit. Na poradách skoro šeptá. Zadáváli práci, slyšíte na konci příkazu spíš otazník než vykřičník. Medvěd je však velmi pečlivý a snaživý. Na zaměstnance často klade až nereálné nároky. Proto je také zklamaný, že se kýžených výsledků málokdy dočká. Na medvědovi nepoznáte, co si myslí. Skrývá nejistotu, a to jej nutí mít kamennou tvář. Ale buďte si jistí, že se snadno urazí. Má rád samostatné zaměstnance, na které se může spolehnout.



Nejvyšší počet F

Váš šéf je vlk



Šéf s povahou vlka je dříč. Přísný, ale spravedlivý. V práci spoléhá víc na rozum než na srdce. Jedná přímočaře, má rád ve všem jasno. Pravidla, logika, škatulky - to je jeho. Při prvním setkání si každého rychle otipne a na svém názoru už máloco změní. Má vysoké nároky na smečku svých zaměstnanců, ale i na sebe. Dbá na to, aby nikoho nenechal chvíli v klidu. Neustále pracovníky kontroluje, sleduje jejich výsledky průběžně. Vlci jsou autory propracovaných systémů hodnocení zaměstnanců. Za neúspěchy týmu vlk vidí příčinu hlavně v sobě - nebyl dost důsledný v kontrole. Vlk je v podstatě plachý samotář.

Nesnáší drbny, zbytečné hádky a stěžování na poměry ve firmě.