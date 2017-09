Kvíz: Víte, co je mikropůjčka a na co si dát pozor?

„V prvé řadě by se měl každý snažit hospodařit s penězi tak dobře a rozumně, aby žádnou krátkodobou půjčku vůbec nepotřeboval. Pokud se někdo dostane do špatné finanční situace, měl by to brát jako velké varování a začít svou situaci řešit. Tedy zamyslet se, kde se dá ušetřit, nebo se snažit přivydělat a do rodinného rozpočtu přinést více peněz. Mikropůjčka je řešením zcela mimořádným, nikoliv standardním jako klasický spotřebitelský úvěr,“ říká Patrik Nacher, provozovatel portálu Bankovnípolatky.com

„Mikropůjčka je specifický druh úvěru, který pomáhá řešit specifické situace. Je na nízkou částku se splatností pár týdnů – hodí se tedy v případě, že se vám na konci měsíce rozbije pračka a vy ji potřebujete rychle opravit, přestože na účtu nemáte rezervu. Nikdy by se ale neměla stát řešením pro situace, kdy vám před výplatou pravidelně chybí peníze. Jenže právě to se děje až příliš často,“ varuje Jan Machaň, odborník na mikropůjčky společnosti Home Credit.

Problém s mikropůjčkami je ten, že si je často berou lidé, kteří se dostali do finančních problémů a chtějí je řešit rychle a bez rozmyslu. Často tak kývnou na první nabídku, kterou najdou na internetu, aniž by ji porovnali s ostatními. A to je chyba.

I když nejsou půjčované částky vysoké, i v těchto případech platí stejná pravidla jako u každého úvěru. „Spotřebitel by si měl jednotlivé nabídky v klidu porovnat, důkladně pročíst podmínky, a dobře porozumět tomu, kdy a jak splácet,“ poznamenává Patrik Nacher.

Pokud si nabídky porovnáte, zjistíte, že ceny a podmínky se u mikropůjček výrazně liší. Za půjčenou tisícikorunu můžete přeplatit v řádech několika desetikorun, ale i několika set korun. Další mikropůjčkovou pastí jsou sankce. Pokud si nepročtete dobře obchodní podmínky a opozdíte se se splátkou o pár dní, pokuta může být u některých poskytovatelů velmi citelná.

Znalostní kvíz jsme připravili ve spolupráci se společností Home Credit.