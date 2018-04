Kdy jste nervózní a kdy koketujete, rozumíte neverbální komunikaci?

Dluhy u bank či jiných finančních institucí má kdekdo. Když se splácí, není co řešit. Problém nastává, když lidé peníze...

Jeho prací je sloužit celebritám i bohatým lidem. A baví ho to

Peter Voros pracuje už několik let v luxusním hotelu a to, co dělá, ho evidentně baví. Profese, kterou zastává, je...