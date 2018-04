Víte, jaké změny přinesla novelizace zákoníku práce? Otestujte se

V prosinci loňského roku poslanci schválili novelizaci zákoníku práce. Některé změny jsou významné, například se mění náhrada při pracovní neschopnosti nebo podmínky výplaty odškodnění v případě pracovního úrazu. Některé změny jsou účinné již od 1. ledna 2016, některé až od 1. července. Ovšem určitě je dobré vědět nejen to, co platí už dnes, ale i co se chystá.

Test: Víte, jaké změny přinesla novelizace zákoníku práce?

Test byl připraven ve spolupráci s expertkou portálu ChciPráci.cz Petrou Uhligovou.