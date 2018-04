Do posledních dní starého roku nebylo u některých zákonů jasné, v jaké podobě budou platit, a tak není divu, že mnozí ztrácejí přehled o tom, co z plánovaných zákonných úprav platí a co ne.

Ne všechny změny však znamenají, že přijdete o peníze. Díky některým novinkám zbude v rodinném rozpočtu dokonce o něco víc peněz.