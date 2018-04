Test: Víte, co všechno umí vaše platební karta?

Ještě před pár lety jsme měli doma jednu platební kartu. Vždy jsme s ní šli k bankomatu, vybrali hotovost a šli nakupovat. Když zavedli platební terminál v naší „sámošce“ byl to skoro obecní svátek. Je to dvacet let zpátky, ale jako bych vzpomínala na elektronický pravěk.

Dnes jsou na trhu účty zdarma a k nim i platební karty. Je docela běžné, že v rodině má každý svou kartu, jednu kartu k účtu na společný provoz a pro jistotu ještě jednu kreditní, která slouží jako železná rezerva. Vyzkoušejte si v našem testu, co o kartách a jejich fungování víte.

TEST: Víte, co všechno umí vaše karta?

Karta toho umí mnohokrát více než jen vybrat peníze z bankomatu.