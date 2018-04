Jaro láká k pořízení vlastního bydlení. Jste připraveni na hypotéku?

Nedávno se mnou vedl hovor mladý muž, studující technickou vysokou školu. Dalo by se předpokládat, že matematika mu není cizí. Tvrdil mi, že na hypotéku si bez problémů troufne, protože úrok 2 procenta, to je přece terno. Půjčí si 3 miliony a bance zaplatí jen 60 tisíc navíc… Úsměvné, nebo smutné? V každém případě poučné: když si chcete půjčit, musíte rozumět podmínkám a předvídat komplikace.

Máte představu, na co všechno musíte být připraveni a co všechno vědět, než se vypravíte do banky podepsat dlouhodobý závazek? Vyzkoušejte si své znalosti v našem testu.

Test: Jste připraveni na hypotéku?