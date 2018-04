Může se hodit Máme práci pro každého. Vybírejte ještě dnes na jobDNES.cz

Možná se vám to stalo. Kolem prošel mladší kolega, podíval se na vás a ani „nezabučel“. A jiný si u vašeho pracovního stolu vyřizoval nahlas soukromý hovor. To zrovna ke slušnému vychování nepatří. Co vlastně žádá etiketa? Vyzkoušejte své znalosti v našem testu:

Test: Umíte se slušně chovat na pracovišti?

Dodržováním etikety dává člověk najevo, že ví, co se sluší, a že do daného prostředí patří. A platí, že slušným chováním se dostane k cíli rychleji. Takže kdo zdraví první, jak v práci vyřizovat telefonáty a kdo má přednost u výtahu? Odpovědi najdete v testu, případně v Lexikonu společenského chování.