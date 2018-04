Test of English as a Foreign Language (TOEFL)

Výsledky - score



Výsledkem testu je certifikát o bodovém hodnocení - score, nikoliv o úspěšném či neúspěšném složení testu. Za dostatečný výsledek se u nižšího stupně studia většinou považuje hranice 173 (500 bodů podle starého paperbased testu), samozřejmě vždy záleží na požadavcích konkrétní instituce. U graduate programů je to obvykle 213 (resp. 550). Nejvíce bodů (až 250) vyžadují prestižní instituce a některé obory, jako například právo. Maximum je 300 resp. 677 bodů. Každá část testu je hodnocena maximálně 30 body, esej je známkována od 0 (nejhorší) do 6 (nejlepší) a body za ni jsou započítány do části stucture (gramatika) a tvoří zhruba polovinu skóre této části.

Celkový výsledek se získá tak, že se spočte aritmetický průměr z těchto tří částí (listening, structure, reading) a vynásobí deseti. Ve výsledném výpisu skóre jsou uvedeny body za jednotlivé části, známkování eseje a celkové skóre. Student ihned po skončení testu zná bodové rozmezí, ve kterém se výsledek bude pohybovat v závislosti na ohodnocení eseje v části structure/writing. Esej se totiž vyhodnocuje dodatečně až v USA. Pokud píšete esej na počítači, obdržíte konečný výsledek tři až čtyři týdny po složení testu (do ČR to trvá spíše déle, pokud píšete esej na papír, tato doba se prodlužuje o tři týdny).

Student obdrží jeden výpis skóre domů, může však ihned po skončení testu zvolit zdarma další čtyři příjemce (většinou cílové univerzity), kteří rovněž jeho výsledky obdrží. Za další, později vyžádané a dodatečné sdělení výsledků se již platí 12 USD za kus. Americké univerzity a některé mimoamerické instituce mají přiděleny kódy, ty se zadávají přímo do počítače. Seznamy kódů jsou uvedeny také v bulletinu. Pokud mají vaše skóre obdržet jiné než uvedené instituce, je třeba, abyste si přinesli adresy těchto institucí s sebou a po skončení testu vyplnili papírový formulář, který bude k dispozici.



Možnost opakování testu



Pokud nejste spokojeni se svým výsledkem a chtěli byste zkoušku opakovat, je to možné až v dalším kalendářním měsíci. Počet opakování zkoušky není omezen. Ale na každý pokus se musíte znovu zaregistrovat a zaplatit.



Potíže, opravy



V případě problémů s registrací a s placením se obracejte nejlépe přímo na holandské registrační centrum nebo po složení testu přímo do USA na adresu



TOEFL Services

Educational Testing Service

P.O. Box 6151

Princeton

NJ 08541-6151

e-mail: toefl@ets.org



Tamtéž se obracejte též v případě, že vám výsledky nepřišly ani po výše uvedené době. Návod, jak změnit či zrušit přihlášení na zkoušku, naleznete v bulletinu na str. 8. Chybné údaje ve vaší registraci, např. překlep ve jméně, se dají opravit v den testu.



pramen:www.fulbright.cz



Další podrobnosti a informace na:



* www.fulbright.cz

* www.toefl.org

* Fulbrightova komise hotel Olšanka, Táboritská 23, Praha 3 tel. 02/22718452

* Registrační centrum pro Evropu: CITO/Prometric P. O. Box 1109 6801 BC Arnhem The Netherlands tel. 0031-26-352-1577 fax. 0031-26-352-1278