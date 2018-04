Test of English as a Foreign Language (TOEFL)

TOEFL (Test of English as aForeign Language) je vyžadován americkými univerzitami od studentů, jejichž rodným jazykem není angličtina. Měří úroveň znalosti anglického jazyka. Platí také v některých dalších anglicky mluvících zemích a na vysokých školách, kde výuka probíhá v angličtině. V České republice tento test administruje Fulbrightova komise v Prometric Testing Center v druhém patře hotelu Olšanka, Táboritská 23, Praha 3.Cena a platnost výsledků testu Test stojí 110 USD a výsledky platí 2 roky.Kde lze získat přihlášku, informační bulletin a informace o testu?Informační bulletiny obsahující přihlášku k testu lze získat ve Fulbrightově komisi, kde zároveň testy pro veřejnost také administrují, v Akademickém informačním centru v Brně a Praze a na některých vysokých školách (Olomouc, Plzeň, Ostrava). Bulletin je možno získat poštou oproti zaslání známek v hodnotě 16 Kč na adresu Fulbrightovy komise s krátkou poznámkou, že máte zájem o bulletin ke zkoušce TOEFL. V bulletinu naleznete detailní informace o testu (například: forma testu, termíny, přihlašování ke zkoušce, způsoby registrace a placení) a registrační formulář. Informace o testu lze najít na internetu na http://www.toefl.org. Na této adrese si lze také informační bulletin 2000/2001 a 2001/2002 (bez registračního formuláře) stáhnout ve formátu pdf (pro Adobe Acrobat Reader).TOEFL se skládá již pouze na počítači (tzv. computer-based). Testování trvá max. 4 hodiny a skládá se ze 4 částí: Listening (poslech), Structure (gramatika), Reading (porozumění čtenému textu) a eseje. Esej lze psát v ruce" nebo na počítači. Esej je povinnou součástí testu. Na každou sekci je vymezený čas. Délka eseje není předepsána, máte na ni 30 minut. Pokud píšete na papír, budete mít k dispozici jeden list formátu zhruba A4 z obou stran. Témata, ze kterých počítač vybere jedno, naleznete v bulletinu. V části věnované přípravě najdete více k možnostem seznámení se s formou testu.Testování probíhá celoročně v uvedených testovacích dnech - tj. každé úterý a čtvrtek (v dopoledních a odpoledních hodinách) a každou druhou sobotu v měsíci. Při registraci můžete zvolit pouze den. Čas vám bude přidělen. Na test se musíte předem zaregistrovat. Registrace trvá minimálně týden (v případě registrace telefonem, s kreditní kartou) a minimálně měsíc, pokud kreditní kartu nevlastníte a registrujete se poštou.Na test se můžete přihlásit pouze v registračním centru pro region 12 (Evropa), které je v Holandsku.Registrační formulář naleznete v informačním bulletinu. Jedná se o formulář nazvaný TOEFL - INTERNATIONAL TEST SCHEDULING FORM". Instrukce pro jeho vyplnění je na druhé straně formuláře. Číslo a lokace testovacího centra je 8014 Prague. Country Code je 142. Ve formuláři můžete udat až pět možných termínů konání zkoušky seřazených podle vašich priorit. Mělo by se jednat o úterky nebo čtvrtky nebo druhé soboty v měsíci. Tak, jak testování pořádá pražské Prometric Testing Center Fulbrightovy komise.