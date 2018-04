Test of English as a Foreign Language (TOEFL)

Existují tři způsoby. Pokud již víte, kdy budete chtít test skládat, nenechávejte registraci na poslední chvíli, ale zaregistrujte se co nejdříve. Vaše šance na zapsání na vámi vybraný termín se zvyšují. Pokud je to možné, nechte si časovou rezervu!Nejrychlejší způsob, lze ho však využít pouze při placení kreditní kartou nebo s voucherem (např. pro zájemce o stipendium)! Nejpozději tři pracovní dny před datem zkoušky telefonem nadiktujete údaje včetně čísla karty do registračního formuláře. Nejlepší, pokud na složení testu spěcháte! Ihned obdržíte appointment confirmation number, datum a čas testu.Pouze při placení kreditní kartou nebo s TOEFL fee certificate! Nejpozději týden (ale na základě naší zkušenosti doporučujeme spíš více času) před prvním vybraným testovacím dnem, ve kterém zamýšlíte test složit. Při tomto způsobu se ovšem nelze podle našich zkušeností na deklarovaný týden spolehnout, často to bývá déle, proto SE NEDOPORUČUJE, pokud na test spěcháte nebo pokud chcete mít jistý konkrétní termín. Pokud tedy již máte k dispozici kreditní kartu, raději se zaregistrujte telefonicky. Je to sice méně pohodlné, zato máte větší kontrolu nad termínem testu. Faxem zašlete úplně vyplněný registrační formulář včetně čísla karty.Nejpomalejší způsob, ale v podstatě jediný možný, pokud nemáte kreditní kartu. Formulář musí být v Nizozemsku nejpozději 3 týdny před prvním vybraným testovacím dnem, ve kterém chcete test skládat. Počítejte tedy s dobou doručení, doporučujeme si zapsat první testovací termín zhruba za měsíc po dnu odeslání. Tento způsob registrace je spolehlivý, ale zdlouhavý.Pozor!Pokud se registrujete telefonem nebo faxem neposílejte již formulář jiným způsobem nebo budete zaregistrováni dvakrát a zaplatíte dvakrát.Praha 3 tel.