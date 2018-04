Test of English as a Foreign Language (TOEFL)

Tento druh služby se nazývá MO/TO (tzn. písemná/telefonická objednávka). Pokud platíte kartou, stačí vyplnit či nadiktovat požadované údaje - číslo karty, jméno majitele karty a platnost karty. Registrační centrum si již požadovanou částku stáhne přímo z vašeho účtu. Musí se tedy jednat o kartu embosovanou (s prolisovanými údaji nikoliv tedy VISA Elektron nebo Maestro) a mezinárodní. Jsou přijímány karty MasterCard, VISA a American Express. Karta nemusí být vaše, ale může za vás zaplatit i jiná osoba (např. rodiče, přátelé...). ALE POZOR! Je třeba, abyste na kartě měli nastavenu individuální výši autorizačního limitu vyšší, než je částka platby za test. Např. pro debetní karty VISA Classic České spořitelny je standardně nastaven limit ve výši 50 USD. Pokud se vyžaduje částka vyšší, tak přestože můžete mít na účtu dostatek prostředků, může být platba bankou odmítnuta! Změnu autorizačního limitu můžete požadovat u své pobočky banky, která vám kartu vydala a která vám poskytne k této operaci podrobnější informace. Proto všem zájemcům, kteří nemají s tímto způsobem platby zkušenosti, doporučují pracovníci Fulbrightovy komise informovat se na podmínky takové platby z jejich karty na pobočce banky, která jim kartu vydala. Pokud bude platba kartou odmítnuta, pak vás sice může ETS nechat otestovat, ale výsledky vám nebudou doručeny, dokud za test dodatečně nezaplatíte jiným způsobem. Místo výsledků vám přijde faktura na částku za složení testu obvykle i s naúčtovanou pokutou za falešný pokus. Zaplacení pak trvá poměrně dlouho a výhoda placení kartou rychlost registrace - se pak zcela ztrácí. Lepší je (zvláště pokud na výsledky spěcháte) v případě pochybností nejdříve vše ověřit a vyhnout se tak dodatečným komplikacím.Tento produkt nabízejí i české banky. Jde o určitou formu šeku, který přiložíte k registračnímu formuláři a zašlete do CITO/Prometric v Nizozemsku (viz. výše uvedená adresa). Osvědčil se např. International Money Order (IMO) České spořitelny. Money Order by měl být vystaven na částku odpovídající ceně testu a splatný (na řad") ETS-TOEFL. Částku včetně poplatků pak uhradíte v Kč. Poplatek za vystavení se pohybuje v řádu několika set korun.Platba pomocí bankovního šeku je možná pouze v případě šeku vypsaného na některou americkou banku a splatného (na řad) ETSTOEFL. Vystavení šeku stojí zpravidla několik set korun.