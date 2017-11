Víte jak ušetřit na nákupu v zahraničním e-shopu? Otestujte se

Opatrnost je na místě, ať už zvažujete nákup na českém či zahraničním e-shopu, prodejce si vždy prověřte ještě před nákupem. „Obecně platí, že pokud nakupujete od obchodníka z jiného členského státu EU, jsou vaše práva stejná nebo velmi podobná jako v ČR,“ říká zástupce ředitelky Evropského spotřebitelského centra Ondřej Tichota.

Při nákupu on-line u podnikatelů ze všech zemí Evropské unie máte jako spotřebitel 14 dní na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu. Zpravidla také bude platit běžná dvouletá záruční doba jako při nákupu v České republice. Toto platí, pokud se e-shop zaměřuje na prodej do České republiky. „I pokud by se smlouva řídila právem jiného členského státu EU, můžete se spolehnout na to, že zboží musí na základě evropské směrnice o zárukách vždy odpovídat kupní smlouvě a případnou reklamaci lze podat ve dvouleté záruční lhůtě,“ shrnuje Tichota.

To ale nemusí platit v případě nákupů v zemích mimo Evropskou unii. A navíc, i zdánlivě výhodný nákup z Číny se vám může pěkně prodražit. „Zatímco v EU vidíte na e-shopu konečnou cenu, u zahraničních e-shopů musíte počítat s tím, že se k ceně bude připočítávat clo a DPH,“ upozorňuje Jan Jeřábek z Banky CREDITAS a dodává: „Další věc, na kterou byste si měli rozhodně dávat pozor je, jaký kurz vám vaše banka dá. U dolaru není rozdíl na trhu tak velký, kolem 2 %, ale u exotičtějších měn už je rozdíl více než dvojnásobný. U zboží za deset tisíc korun si tak můžete připlatit nebo naopak ušetřit 400 korun.“

Odborníci se shodují na tom, že úhrada zboží kreditní či debetní platební kartou může poskytovat zvýšenou ochranu pro případ nedodání zboží. Pokud vám totiž není zboží zaplacené kartou dodáno, můžete se obrátit na svou banku a požádat o vrácení platby formou tzv. chargebacku. „V rámci českého práva neexistuje na provedení chargebacku vůči bance právní nárok, obvykle však banky vycházejí svým klientům vstříc a na základě pravidel karetních asociací vrácení platby zprostředkují,“ informuje Tichota.

