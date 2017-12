Kvíz: Věřte – nevěřte, aneb co vše letos řešily pojišťovny

Lidé na pojistné vydají každoročně tisíce korun a ne každý si umí jasně představit, co si vlastně takto kupuje. Řada pojištěných tak podléhá představě, že by své peníze investované do pojistek měli někdy také od pojišťoven dostat zpět. I proto zkouší různé i velmi netradiční metody a fígle, jak přijít k penězům z pojistek.

Kvíz: Co všechno letos řešily pojišťovny?

Je neuvěřitelné, na co vše klienti pojišťovacích domů dokážou přijít. Ostatně přesvědčte se v následujícím kvízu, co je a co není možné pojistit a jaké komické výmluvy si klienti pojišťoven dokážou občas také vymyslet.