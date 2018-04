Test pojišťoven: ručení pro fabii se liší až o tisíce

Nejlépe v našem mini testu dopadly pojišťovny Direct a Česká pojišťovna, nejdráže naopak pojišťovny Wüstenrot a Uniqa. Nutno dodat, že příklad má orientační vypovídací hodnotu. Změna kteréhokoliv z parametrů může výsledným pořadím zahýbat.

Zadání příkladu

Zkusili jsme zřídit povinné ručení na dobu neurčitou, ceny jsou uváděny vždy za 1 rok. Pojistili jsme Škodu Fabia Combi Classic 1,2 s výkonem 47 kW v pořizovací ceně 295 900 korun včetně DPH vyrobenou v letošním roce. Rok narození majitele je 1979, řidičský průkaz vlastní od roku 1997, je svobodný a trvale žije v Praze.

Pojišťovna Roční

platba

(on-line) Název

produktu Limit plnění:

věcná škoda/

škoda na zdraví Direct 2 958 Základní 18/35 Direct 3 054 Rozšířená 30/60 ČP 3 585 Standard 20/40 Allianz 3 597 Základní 40/40 Triglav 3 624 50/50 50/50 ČP 3 729 Bonus Exclusive 100/100 Allianz 3 813 Vyšší 80/80 Kooperativa 3 948 Standard 24/54 Generali 4 000 Standard 18/35 Kooperativa 4 056 Benefit 70/70 Generali 4 160 Plus 30/60 ČSOB 4 167 Standard 24/44 ČPP 4 268 Speciál Plus 20/40 ČSOB 4 372 Dominant 60/60 ČSOB 4 495 Premiant 100/100 Uniqa 4 675 18/35 18/35 ČPP 4 860 Super Plus 70/70 Uniqa 4 860 50/60 50/60 Wüstenrot 5 040 Základní 18/35 Uniqa 5 045 100/100 100/100 Wüstenrot 5 292 Zvýšený 70/70

Pozn. Limity plnění jsou uvedeny v milionech korun.Cena pojištění závisí u některých finančních ústavů i na faktorech, které se týkají přímo samotného řidiče vozidla. Téměř všechny pojišťovny zjišťují věk a místo bydliště. Některé se ptají i na pohlaví, rodinný stav, dobu držení řidičského průkazu či zaměstnání.

Osobní údaje slouží zejména k přesnějšímu oceňování rizika. Proto vydělají na výši pojištění méně rizikoví klienti. Takzvanou segmentaci (rozdělování klientů do skupin) řeší každá z pojišťoven trochu jinak. U jedné se tedy můžete dostat do rizikové skupiny, zatímco jiná pojišťovna nemusí určité údaje brát vůbec v potaz.

Věk

řidiče

(rok 2006) Počet

zaviněných

nehod < 18 let 243 18 - 20 8 212 21 - 24 14 013 25 - 34 37 337 35 - 44 24 286 45 - 54 15 890 55 - 64 10 728 > 64 let 5 517

Zdroj: Statistiky MVČR

Například Wüstenrot mimořádně zvýhodňuje ženy. Dvacetiletý muž si zde může Fabii z našeho příkladu pojistit na jeden rok za 6048 korun, oproti tomu 25letá žena za 4032 Kč. Podle statistik pojišťovny jezdí totiž ženy opatrněji. Následky škod zapříčiněných ženami jsou obecně menší, zatímco četnost škod je přibližně vyrovnaná.

ČPP zase nabízí speciální produkt Sporopov. Pojištění je určeno řidičům nad 35 let s trvalým bydlištěm v obci do 10 000 obyvatel s osobním automobilem starším 8 let. Podobně si lze u Generali sjednat pojištění Venkov. Zvýhodněný tarif je určen pro držitele osobního automobilu s trvalým bydlištěm v obci do 30 000 obyvatel.

„Nejbezpečnější skupinou motoristů jsou podle našich statistik starší zkušení řidiči. Ženy a muži nad 55 let způsobují nejméně dopravních nehod. Zajímavá je i vysledovaná menší rizikovost mladších ročníků po uzavření sňatku oproti svobodným vrstevníkům,“ dodává Eva Svobodová z Uniqa pojišťovny.

Kraj

(za rok 2006) Počet

nehod HL. M. PRAHA 34 689 SEVEROMORAVSKÝ 29 565 JIHOMORAVSKÝ 28 850 STŘEDOČESKÝ 24 613 SEVEROČESKÝ 20 914 VÝCHODOČESKÝ 20 029 ZÁPADOČESKÝ 16 473 JIHOČESKÝ 12 832

Zdroj: Statistiky MVČR

Na závěr je důležité zmínit i výši pojištění po případném zavinění dopravní nehody. Pojišťovny pracují od 1.1. 2000 s režimy bonusů a malusů. Za každý rok, kdy nezpůsobíte škodu, máte obvykle nárok na 5% slevu (bonus). Po případném čerpání pojišťovna cenu upraví opačným směrem (malus). Nejčastěji odečte 24 nebo 36 měsíců z bezškodného průběhu, zmizí vám tedy sleva ve výši minimálně 10-15 procent.

Když se dostanete na nulu, malus se začíná přičítat, a cena pojištění naopak roste. Zásadní je maximální hranice, kam až se může po případné nehodě pojištění vyšplhat. Přístup pojišťoven se v této oblasti liší. Detailněji se budeme této problematice věnovat v některém z příštích článků o povinném ručení.