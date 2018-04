To si najděte, řekl poradce Kooperativy a napsal pár čísel na papírek

Povinné ručení začíná zdražovat. I když jsem řidič bez nehod a vlastním malé auto, mám platit již 2 898 korun, to je o 78 korun víc než loni. Tuto nepříznivou informaci mi sděluje stávající pojišťovna dopisem. Do měsíce tak mohu přejít jinam.

Jaké osobní auto chceme pojistit Objem válců 1 328 cm 3 , výkon motoru 67 kW, hmotnost 1 485 kg

, výkon motoru 67 kW, hmotnost 1 485 kg Rok výroby 2006, bezeškodní průběh 71 měsíců Povinné ručení u stávajícího pojistitele: pojistný limit 65/50 milionů korun, cena má nově zdražit na 2 898 korun.

Na srovnávačích je výběr omezený

Abych získala cenový přehled, využívám nejprve internetové portály, které se specializují na porovnání pojistek na českém trhu. Funguje jich už celá řada. Potíž ale je, že po zadání údajů se na většině z nich zobrazuje jen omezená nabídka největších pojistitelů a převažují nabídky malých a středních pojišťoven.

Problém je i s porovnáním nabídek podle kritérií, jako jsou výše pojistných limitů, rozsah asistenčních služeb, způsob likvidace pojistné události a velikost pojistitele. To umí zatím jen některé porovnávače. Nakonec zjišťuji, že u škod na zdraví od 50milionového limitu a výše by povinné ručení stálo zhruba 2 200 až 3 400 korun. Za nižší cenou je ale jen základní asistence.

S cenovým přehledem vyrážím do terénu, tedy na přepážky trojice největších pojistitelů: do Kooperativy, České podnikatelské pojišťovny a České pojišťovny. Jak se budou prát o řidiče, který jezdí bez nehod 71 měsíců?

V Kooperativě se poradce příliš nevytáhl

V pojišťovně Kooperativa se mi věnuje mladý muž. Na informace je skoupý, zajímá ho hlavně, zda chci levné, či dražší povinné ručení. Jak se dozvídám, při limitu škod do 35 milionů by povinné ručení stálo 2 443 korun ročně. Pokud by pojišťovna hradila škody na zdraví a majetku do 70 milionů korun, stála by pojistka 2 557 korun.

Povinné ručení Pořadí na trhu dle počtu pojištěných vozidel k 30. 6. 2012 Česká pojišťovna: 1 771 002

Kooperativa: 1 442 655

ČPP: 1 066 455

Allianz: 711 214

Generali: 511 526

ČSOB pojišťovna: 503 462

Uniqa: 273 022

Triglav: 176 778

Slavia: 125 966

Wüstenrot pojišťovna: 93 220

AXA pojišťovna: 72 848

Direct pojišťovna: 68 811

Hasičská vzájemná pojišťovna: 32 862

CHARTIS pojišťovna: 2 776

Celkem: 6 852 597 Zdroj: ČKP

"Můžete mi obě nabídky vytisknout?" vyslovuji přání. "To neděláme," dozvídám se a dostávám do ruky alespoň kus papírku, na který makléř obě cifry napíše vlastnoručně propiskou. Jak vidět, pojišťovna šetří.

"A co rozsah asistenčních služeb?" sonduji. "Dám vám brožurku, to si najděte. Kód služeb je 44 a 50," reaguje překvapivě muž a obě čísla připisuje na papírek. Makléř Kooperativy se příliš nevytáhl, škoda.

Česká podnikatelská pojišťovna slevila

Na pobočce České podnikatelské pojišťovny volím limity škod, které jsou přibližně stejné, jako jsem měla dosud: na zdraví a majetku shodně 50 milionů korun.

"A kolik jste teď měla platit?" ptá se poradkyně, když spočítá cenu povinného ručení. "Celkem 2 600 korun," říkám schválně nižší cifru, abych zjistila, jak bude reagovat. "U nás by to vycházelo na 2 822 korun, ale mohla bych pro vás získat i další slevu," nabízí obchodnicky poradkyně. Zajímavé zjištění, na přepážce se dá i trochu smlouvat.

Z pobočky si tak odnáším nabídku za 2 653 korun včetně detailních informací o rozsahu asistenčních služeb. Oceňuji profesionální výkon makléřsky i snahu získat dobrého klienta.

V České pojišťovně překvapivé zjištění

V pobočce České pojišťovny se dostávám na řadu v momentě, kdy začne kolabovat počítačový systém. "Měla jste u nás již někdy jiné povinné ručení?" ptá se makléřka. Nebýt této otázky, vůbec bych si nevzpomněla, že jsme před časem poslali starou rodinnou škodovku na vrakoviště a pojistku zrušili. Jak se dozvídám, tato pojistka se dá aktivovat a využít až na tři rodinné vozy. Bezeškodní průběh je přitom výrazně delší než u mé současné pojistky, rovných 140 měsíců.

Spočítat částku, kterou bych měla platit, se ale nedaří, počítače nefungují tak, jak by měly. Nechávám proto v pojišťovně všechny potřebné údaje, abych se pro výpočet vrátila za dvacet minut. Čekání ale stojí za to. Dostávám do ruky přehledné návrhy. Pokud bych uplatnila 71měsíční bezeškodní průběh z mé současné pojistky, povinné ručení při 50milionovém limitu by přišlo na 2 519 korun, což je v porovnání s Kooperativou a ČPP nejlevnější nabídka.

Mohu ale aktivovat i starou zrušenou pojistku a za 140 měsíců ježdění bez nehod získat povinné ručení jen za 1 841 korun ročně při 100milionovém limitu. V ceně je i úrazová pojistka řidiče a cestujících, dobrá asistenční služba a právní ochrana. Pokud bych zvolila 120milionový limit, mohla bych získat i další výhody, například první zaviněná škoda by neměla vliv na bonus a po tři roky bych měla jistotu, že bude povinné ručení stát 2 391 korun. K této variantě je zdarma i chytrý mobil s aplikací pro hlášení škod. Lákavá nabídka, oceňuji i profesionální výkon makléřky.

Podtrženo a sečteno:

Oproti povinnému ručení u původního pojistitele, které nově zdražuje na 2 898 korun, se podařilo ušetřit ve všech třech velkých pojišťovnách.

Ceny povinného ručení u pojistného limitu 50/50 a 70/70 se na přepážkách pohybovaly v rozpětí od 2 519 do 2 653 korun.

Nejvýhodnější nabídku jsme získali na přepážce České pojišťovny.

Cenové nabídky na přepážkách od trojice největších pojistitelů Pojistitel Bezeškodní měsíce Limity v mil. Kč Cena v Kč Úspora v Kč Česká pojišťovna 71 50/50 2 519 379 140 100/100 1 841 1 057 140 120/120 2 391 507 Kooperativa 71 35/35 2 443 455 71 70/70 2 557 341 ČPP 71 50/50 2 653 245 zdroj: nabídky jednotlivých pojišťoven

Zapamatujte si:

Povinné ručení lze vypovědět měsíc od chvíle, kdy obdržíte dopis, ve kterém pojišťovna oznamuje změnu pojistného. Změnit pojistitele můžete také šest týdnů před výročím smlouvy, což je den, kdy bylo pojištění sjednáno. Výpověď se podává písemně, můžete tak učinit i na přepážce. Při rozhodování, jak drahé povinné ručení vybrat, si stanovte limity pojistného plnění, které za vás pojišťovna zaplatí za škody na majetku a zdraví způsobené vaším vozem. Když zvolíte nízký limit, riskujete, že například při zaviněné hromadné havárii na dálnici uhradíte část škody ze svého. Porovnávejte vždy rozsah asistenčních služeb, které jsou zahrnuty v ceně. Jde například o odtah vozidla, úschovu nepojízdného vozu, zapůjčení náhradního auta a další servis. Pokud nemáte havarijní pojistku, můžete si k povinnému ručení sjednat i připojištění. Volte přitom taková rizika, která mohou vašemu autu nejvíce hrozit (řádění živlů, odcizení auta, střet se zvěří, rozbití čelních skel apod.). Pojistitele můžete změnit každý rok, sledujte vývoj cen povinného ručení například na porovnávačích a využívejte konkurenční nabídky, které pro vás mohou být výhodnější.

