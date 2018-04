Asistentka, nebo manažer? Otestujte se, na jakou pozici se hodíte

„Třetina případů nízké pracovní výkonnosti, kterou u klientů a jejich zaměstnanců řeším, pramení z toho, že daná osoba zastává práci, na kterou se vůbec nehodí, vlastně mnohdy ani neví, proč ji dělá, a je kvůli tomu demotivovaná a vyčerpaná,“ říká Václav Coubal, odborník na psychodiagnostiku zaměstnanců a manažer poradenské společnosti Cut-e.

Stačí přitom tak málo: vědět, co umím (kompetence) a co chci dělat (motivace). A jaký mám potenciál se případně naučit věci, které dosud neumím.

Jak jste na tom vy? Máte jasno o tom, jaká práce je pro vás vhodná? Pokud váháte mezi administrativou, marketingem nebo managementem, zkuste si náš malý test.

Existuje celá řada způsobů, jak své schopnosti a dovednosti objektivně a rychle porovnat s ostatními a jak včas zjistit kudy kam. Jednou z cest je on-line psychometrie, tedy diagnostika, která vás porovná s ostatními lidmi. Jinou pak například assessment či development centra.

Rozvojové programy nabízí také celá řada vysokých škol. Při kariérním směřování se zdaleka nejedná jen o absolventy a lidi na začátku pracovní kariéry, ba právě naopak. To potvrzuje i Václav Coubal:

„Zájem o to zjistit, jaký opravdu jsem, co jsou mé silné stránky a příležitosti k rozvoji a jak s tím vším naložit, neskutečně roste. Lidé se stále více zaobírají sami sebou a chápou, že práci nelze dělat jen kvůli financím. Někteří to vědí hned od začátku, jiní k tomu potřebují dospět. Mění se i přístup prozíravých zaměstnavatelů, kteří již nehledí jen na životopis, ale sledují skutečný potenciál člověka,“ dodává Coubal.