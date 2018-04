O malých znalostech svědčí fakt, že v roce 2014 zaevidovaly orgány inspekce práce celkem 8 255 podnětů ke kontrole a uložily za porušení právních předpisů 3 595 pokut v celkové výši 303 652 700 korun.

Test: Vyznáte se v pracovním právu?

Zaměstnanci nejčastěji dělají chybu v tom, že podepíší dokument, smlouvu či dohodu aniž by dokumentu porozuměli, aniž by přesně znali důsledky podpisu, nebo dokonce aniž by si dokument řádně přečetli.