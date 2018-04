Jste bohatí, nebo chudí? Máte přehled, kde je hranice? Otestujte se

Měsíční výdělky rozhodují o tom, co si každý může dovolit a jaká je jeho životní úroveň. Čím jsou příjmy vyšší, tím vyšší bude i starobní penze. I když by chtěla polovina žen do penze před šedesátkou a muži v 64 letech, důchodový věk se v Česku výrazně oddálil. Zda se něco změní, to se teprve uvidí.