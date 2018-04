Test: Lez či nelez do hospody bez peněz?

V testu vám tentokrát nenabízíme možnosti a),b),c), protože to by bylo až moc jednoduché. Zapřemýšlejte co by mohla znamenat uvedená věta.

Vpravo si pak můžete zkontrolovat správné řešení. Sami si poznačte, zda jste se trefili přesně, nebo alespoň přibližně správně. Tentokrát vám body nepřiděluje počítač, správné odpovědi si musíte sečíst sami. A nepodvádět, stejně by vás pak výsledek netěšil.

1. hádanka

Fyzikální veličina, která způsobuje, že události se stávají v nevratném pořadí, je totožná s všeobecně přijímaným prostředkem směny.

2. hádanka

Osoba, která upřednostňuje shromažďování oběživa před jeho výdejem, dosahuje ve své činnosti 300procentního výsledku oproti běžnému vzorku populace.

3. hádanka

V době, kdy fyzická podstata našeho bytí již nebude existovat, stále ještě bude k dispozici množství prostředků směny.

4. hádanka

Sociální status vyznačující se hmotným nedostatkem, neznamená pozbytí společensky oceňované charakterové vlastnosti.

5. hádanka

Osoba, která nabízí svůj majetek druhému. se vyznačuje nedostatkem důvtipu, ovšem osoba, která se nabízených statků zříká, trpí tímto nedostatkem v mnohem vyšší míře.

6. hádanka

Stoprocentní množina zahradnických nástrojů s dlouhou násadou shromažďuje materiál, kterým manipuluje k centru, odkud vychází síla nástroj uvádějící v pohyb.

7. hádanka

Ve stejném časovém úseku, ve kterém uzamykatelným stavebním prvkem vstupuje do domu stav, kdy člověk nedokáže vlastním přičiněním zabezpečit základní životní podmínky, silná kladná emoce spěšně opouští dům otvorem vyplněným průhledným tuhým materiálem.

8. hádanka

Pokud se jako zaměstnanec staráš o domácnost Lenosti a Nečinnosti, nestěžuj si, že jsi považován za nevábného šupáka.

9. hádanka

Oběživo regeneruje a vytváří klony.

10. hádanka

Ve chvíli, kdy nedisponuješ množstvím směnných prostředků, úplná množina osob z tvého okolí nevyjadřuje radost, když tě zachytí jedním ze svých smyslů.

Hodnocení: