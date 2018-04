Test pro pokročilé: Vyznáte se v pojmech finanční matematiky?

Základním pojmem finanční matematiky je úrok. V dnešní době se s tímto slovem setkáváme prakticky na každém kroku. Celá finanční matematika stojí a padá právě s tímto jednoduchým slovem. Dalo by se říci, že není člověka, který by nevěděl, co pojem úrok znamená.

Nenechte se však mýlit, stále je hodně lidí, kteří si pletou úrok s úvěrem.

Abyste zjistili, jak jste na tom se znalostí pojmů finanční matematiky vy sami, připravili jsme pro vás malý test.

Otázky do testu byly zpracovány na základě informací čerpaných z knihy "Finanční matematika pro každého" vydané nakladatelstvím Grada Publishing.