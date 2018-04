Vyzkoušeno: Získat půjčku od Zuna není tak snadné, jak tvrdí reklama

Reklamní slogan Zuno banky zní: "Opravdu jsme první, kdo půjčuje bez poplatků? Jsme." A to není pravda. "Už od září 2010 nabízíme Era půjčku bez poplatků za podání žádosti, poskytnutí a správu půjčky i za případné předčasné splacení celé půjčky," uvádí mluvčí Poštovní spořitelny Zuzana Kalátová. Od roku 2011 banka ustoupila i od účtování poplatku za částečné předčasné splacení.

O Zuno půjčce Půjčí od 10 do 500 tisíc korun na cokoli bez ručitele

Doba splácení 6 až 72 měsíců

Bez poplatků za poskytnutí a vedení

Možnost pojištění proti neschopnosti splácet

Splátkové prázdniny - možnost zvolit jeden měsíc v roce, kdy neplatíte Zdroj: webové stránky banky

Stačí jen pohnout prstem

"Věříme, že úvěrové produkty budou mezi našimi klienty stejně úspěšné, jako ty spořicí. Přicházíme s nabídkou, která je opět férová, transparentní a velmi rychle dostupná. Klienti si všechno vybaví jednoduše a hlavně on-line," představoval nedávné spuštění další služby ředitel české a slovenské Zuno bank Tomáš Kuna.

Rozhodla jsem se jeho slova ověřit v praxi a zkusila si o půjčku požádat. Všechny podmínky, které má banka na stránkách, splňuji, bude to tedy hračka.

Podmínky získání Založený účet u Zuno a na něm alespoň 1 koruna.

Pravidelný měsíční příjem 7 500 korun - půjčí max. 100 000 korun, pro vyšší půjčku je třeba příjem vyšší než 10 000 korun měsíčně.

Máte trvalý pobyt v ČR, věk od 18 let, OSVČ od 21 let, horní hranice je 70 let.

Nemáte negativní zápis v registrech.

Nic Zuno nedlužíte.

Nejste ve zpoždění se splátkou u jiné banky.

Zkouším požádat o 50 tisíc korun na půl roku, splátku vypočtenou na orientační kalkulačce na webu banky zvládnu levou zadní.

Avizovaná procentní sazba od 6,9 procenta vypadá zajímavě. Na kolik se dostanu já? U konkurence nemám šanci dostat se pod 14 procent za rok.

1. Vyplnění žádosti trvá chvilku, pročíst podmínky už déle

Vyplnění formuláře bylo skutečně jednoduché a netrvalo víc než pár minut. Zvolila jsem nejjednodušší půjčku bez pojištění. Poslání žádosti včetně podpisu přes ověřovací SMSku také fungovalo bez problémů.

Poctivě přečíst celé obchodní podmínky mi ale zabralo podstatně víc času. Narozdíl od sazebníku, který se vešel na jednu A4 a smlouvy, která byla napsaná slušně čitelným velkým písmem, mají podmínky stránek deset a písmo vytištěných obchodních podmínek se zmenšilo na úroveň "sotvačitelnosti".

2. Místo několika minut trvalo poslání několik dnů

A pak přišel první zádrhel. Protože mi nechodí výplata na účet v Zuno, ale do jiné banky, musím dodat bance poslední tři výpisy a také oskenovanou občanku. Možností, jak to udělat, je víc. Jít do Zuno zóny či poslat dokumenty poštou jsem odmítla, kouzlo rychlého a jednoduchého vyřízení přes počítač by se vytratilo. Volím tedy možnost třetí, nahrání přímo v on-line bankovnictví.

Bohužel ani na šestý pokus se mi nedaří potřebné dokumenty nahrát. Systém začne pracovat a po chvíli se zasekne. Zkouším to i večer, jestli se třeba neuvolní linky, ale výsledek je stejný. Nevzdávám se a další den se pokouším nahrát dokumenty na jiném počítači, ale nejde to. Píšu tedy dotaz do banky rovnou v online bankingu.

Když mi do 24 hodin nikdo neodpověděl, pokouším se otázku směřovat na chat. Zpočátku se nikdo nehlásí, ale napodruhé mám štěstí. Mám prý dokumenty poslat elektronicky na e-mailovou adresu. Hurá, snad to tentokrát vyjde. Druhý den ráno, dva dny po prvním pokusu poslat žádost, mi dorazí do e-mailové schránky zpráva, že už mají všechny požadované dokumenty a že půjčka je ve stavu zpracování.

Na odpověď pak čekám další čtyři dny. Vyřízení trvalo přesně týden. Banka na svých stránkách hovoří o průměrných pěti dnech, stihli to však prý i za čtyři hodiny, rekord jsem nepřekonala. "Naprostá většina klientů Zuno tento problém nemá," odpovídá mluvčí banky Lukáš Tomis na otázku, jestli se s podobným problémem setkávají často. Věřím tedy, že prodlení způsobila nemožnost (nebo neschopnost) nahrát data.

3. Půjčku nedali - pravý důvod však neuvedli

S očekávaným e-mailem však přišlo také zklamání: "Je nám to líto, ale vaše žádost o Půjčku nebyla schválena. Jedním z důvodů může být, že nemáte pravidelný měsíční příjem, příjem menší než 10 tisíc korun, nebo jste nesplnila jiné interní požadavky na schválení. Pokud si však na svůj účet v Zuno budete posílat peníze nejméně šest po sobě jdoucích měsíců, můžete opět požádat o Půjčku," píšou mi z banky.

Příjem dostatečný mám, a tak se ptám banky, proč půjčku zamítli. Odpověď přichází vzápětí: "Při schvalování úvěrů jsou důležitá i interní kritéria, která opravdu psát nemůžeme. Můžeme vás jen odkázat na naši kalkulačku, která vám předem řekne, jestli byste na úvěr dosáhla, případně jaké podmínky byste mohla změnit ..."

Že neprozradí svoje metody skóringu, chápu, ostatně to nedělá žádná banka. Jenže v kalkulačce se příjem neudává a podle toho, co mi vyšlo, bych se schválením neměla mít problém. Jak můžu něco změnit, když nevím co? Znovu tedy komunikuji s bankou, ale ani z další odpovědi se pravý důvod zamítnutí nedozvím.

4. Zamítnutí zavinila smlouva na dobu určitou

Oceňuji, že banka komunikuje s klienty i večer a o svátcích, bohužel i když odpovědi přišly rychle, moc mi nepomohly. Stále jsem netušila, proč mi nechtějí půjčit. Všechny bankou stanovené podmínky dostupné na internetu jsem přece splnila.

Využila jsem tedy "pravomoc" novináře a zeptala se oficiálně na tiskovém oddělení. A důvod zamítnutí je na světě. Půjčku mi nedali proto, že mám v zaměstnání smlouvu na dobu určitou, která navíc končí dřív než naplánovaná doba splatnosti půjčky.

Je to určitě důvod oprávněný a banku chápu. Chrání sebe a vlastně i mě. Jen nechápu, proč mi to jako klientovi neřekli přímo. Přece na tom není nic záludného a transparentní banka by takovou věc tajit neměla.

Určitě by stálo za to dát hned na první stranu webu do podmínek i větu: Půjčku nedostanete, když máte zaměstnaneckou smlouvu na dobu určitou (případně, když je splatnost půjčky delší než trvání smlouvy).