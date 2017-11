Vyznáte se v reklamacích? Otestujte svoje znalosti

Když si cokoliv kupujete, očekáváte, že vám danou věc obchodník prodává v perfektním stavu, tedy bez jakýchkoliv vad. Současně také předpokládáte, že má daný výrobek vlastnosti, kvůli kterým si jej kupujete, ať už na základě popisu prodejce, nebo na základě reklamy, kterou výrobku obchodník dělá. Kupujete-li si boty na procházky, očekáváte, že se v nich dá chodit venku, od vysavače, že vysává, a od knihy, že má všechny stránky. Pokud se na výrobku objeví nějaká vada, například vysavač nevysává a v knize chybí polovina stránek, můžete zboží v záruční době reklamovat.

Kvíz: Vyznáte se v reklamacích?

V praxi to znamená, že můžete uplatňovat u obchodníka právo na opravu, výměnu zboží či vrácení peněz. Pochopitelně se to týká jen věcí, které jste si koupili s tím, že jsou v bezvadném stavu. Vadu výrobku, o které jste věděli před koupí a za niž jste dostali slevu, reklamovat pochopitelně nemůžete. Nebo můžete, ale nemá to moc smysl.

Je třeba také vědět, že odlišná práva a možnosti reklamovat zboží platí pro běžné spotřebitele a jiná pak pro podnikatele. Připomeňte si tedy v dnešním kvízu svá spotřebitelská práva a postupy, jak reklamovat zboží a služby, abyste měli šanci na úspěšné vyřešení.