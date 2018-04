Kvíz: Víte, jak se bránit, když obchodník při reklamaci chytračí?

Aktuální průzkum STEM/Mark, který nechala zpracovat Air Bank, naznačuje, že Češi v reklamacích stále nemají moc jasno. Například šest z deseti lidí si myslí, že při reklamaci je nezbytné předložit jedině originální účtenku. A když se doma účtenka ztratí nebo vybledne, nad reklamací mávne rukou 56 procent lidí.

„Prodejce by se měl snažit reklamaci vyřešit bez zbytečného odkladu. Pokud to nestihne do zákonem předepsané lhůty, může zákazník od kupní smlouvy odstoupit,“ říká Jan Pivoda z právního oddělení Air Bank.

Víte ale, kolik dnů má prodejce na vyřízení reklamace, nebo od kdy začíná běžet záruční lhůta? Vyzkoušejte své znalosti v našem kvízu.

Kvíz byl připraven ve spolupráci s Air Bank.