Působí na vás reklama a slogany tuzemských bank? Vyzkoušejte kvíz

Vymyslet skvělý reklamní slogan a takovou reklamu, která zaujme a zapíše se nám do paměti, je však umění. Ty, které patří do kategorie zdařilých, musí splnit několik kritérií: dobrý slogan má být krátký, silný a zároveň poskytnout co nejvíce informací.

Čeští tvůrci umí vymyslet dobré slogany. Některé na nás působí již řadu let, jiné jsou zcela nové, ale do našich pamětí se dokázaly zapsat během chvíle.

Kvíz: Máte přehled v reklamních sloganech bank?

Jste vůči sloganům imunní, nebo je dokážete přiřadit k bance, se kterou jsou spojeny? Vyzkoušejte kvíz, zkuste se zamyslet a ověřte si, jak na vás reklama a slogany působí.