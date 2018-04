Rozumíte svým financím? Vyzkoušejte test, který zvládly i děti

Téma finanční gramotnosti bylo do základních škol začleněno 1. září 2013. Podle oficiální definice je jeho účelem vybavit žáka takovými znalostmi, dovednostmi a hodnotovými postoji, aby byl schopen v budoucnu finančně zabezpečit sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupovat na trhu finančních produktů a služeb.

Náš test vychází z otázek z předmětu finanční výchova pro žáky devátých tříd základní školy. Troufnete si ho vyzkoušet?

Test: Rozumíte svým financím jako vaše děti?

Finanční gramotnost je do základních škol povinně zařazena do výuky napříč různými vyučovacími předměty. Nejčastěji do matematiky, výchovy k občanství a předmětu člověk a svět práce. Jak a v jakých předmětech bude škola finanční gramotnost učit, je v její kompetenci. Škola si také může zařadit finanční gramotnost jako samostatný předmět.

Na základní škole Ivana Sekaniny v Ostravě-Porubě se finanční výchova vyučuje samostatně. Jednu hodinu týdně mají deváté třídy a učí je ředitelka školy, vzděláním inženýrka ekonomie, která řadu let působila na obchodní akademii. Ve svých hodinách žáky učí i praktickým věcem, například jak si sestavit osobní rozpočet, jak řešit případný deficit, tedy jak a zda si půjčovat a jak investovat peníze v případě rozpočtu přebytkového. Začít s výukou finanční gramotnosti by se podle ní mělo už u menších dětí. „Jednou jsme každému žákovi druhé třídy dali dvacetikorunu a poslali je nakupovat,“ uvádí ředitelka školy Miroslava Bukovská příklad z praxe a dodává: „Byli ztracení, ani s dvacetikorunou si neuměly poradit. Děti dnes vůbec nemají přehled, co kolik stojí a neumí hospodařit.“

Škola může děti mnohému naučit, důležitá je ovšem finanční výchova v rodině. „Přesvědčuje mě o tom zkušenost, že mnohdy žáci s horším prospěchem jsou ve finanční výchově výborní, a je to jen tím, že s nimi doma o rodinné finanční situaci mluví,“ míní Bukovská.

Test byl připraven ve spolupráci s vyučujícími ZŠ Ivana Sekaniny Ostrava-Poruba.