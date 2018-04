Test: Víte, jak ušetřit na daních?

Daně za příjmy v loňském roce si můžete snížit o celou řadu slev - například za studium, za pojištění, za splácení hypotéky, za to, že vaše dítě chodí do školy, nebo třeba i za darování krve. Záleží na tom, jestli na ně máte nárok. Ale byla by škoda se o daňovou problematiku nezajímat, mohli byste totiž zbytečně přijít o tisíce korun.



A nezapomeňte, že pokud si daňové přiznání podáváte sami, musíte ho odevzdat, ať už osobně, poštou nebo elektronicky, na finanční úřad v místě bydliště nejpozději do 1. dubna 2016. Když využijete služeb daňového poradce, termín si prodloužíte až do 1. července. A až na úřad s růžovým papírem vyrazíte, nezapomeňte ho podepsat. Podle úředníků je to při odevzdávání formulářů ta nejčastější chyba.